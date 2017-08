Ismét felszállt a füst: idén is megtelt a Táncsics Mihály utca a Babfőző Fesztiválon

A kánikula ellenére idén is remek hangulatban telt Mohácson a sokacok hagyományos babfőző fesztiválja. A huszonnegyedik alkalommal megrendezett eseményen több száz agyagedényben főtt a bab. A rendezvényre rengeteg helybeli volt kíváncsi, de sokan érkeztek más településekről is.

A Táncsics Mihály utca nem sokkal délután kettő után, a tűzgyújtást követően hamar füstbe borult, megkezdődött a főzés, és ezzel a fesztivál is.

Azok a látogatók, akik nem főztek helyben, már délután négy órától a Sokackör udvarán, kedvező áron megízlelhették a helyben elkészített ételt, az asztaltársaságok viszont csak 18 óra körül végeztek a főzéssel. Addigra az asztalok megteltek tányérral, s már kezdődött is a lakoma.

A szervezők gondoltak arra is, hogy hogyan hűtsék a népet, illetve hogyan próbálják élvezhetőbbé tenni a napot, ezért több helyen is találkozhattunk permetkapuval, amihez nagy nehezen lehetett csak hozzáférni, hiszen mindig tolongás volt alatta.

A gyermekek sem unatkoztak, rájuk, amíg a szülők főztek, légvár és mindenféle játék várt.

A nagy meleg miatt (is) fogyott a sör, a bor, a pálinka, s a hangulat a 21 órakor kezdődő bálban hágott a tetőfokára, akkor már nem egy könnyen lehetett eljutni az utca egyik végéből a másikba, hiszen rengetegen kilátogattak az eseményre, s a Juice zenekarnak köszönhetően sokan táncra is perdültek.

Hajnali egy órakor azonban történt egy kis „baleset", ugyanis egy kábelt elvágott egy kapu, ami aztán leverte a biztosítékot, ezért a zene is elhallgatott. Egy szakembernek hála - aki még ilyen későn is a helyzet magaslatán állt - pár perc alatt megoldódott a probléma, majd mehetett is tovább a mulatozás egészen reggelig.