Ismét a mohácsi Szőlőhegyen randevúznak a madárijesztők, még várják a jelentkezőket

Augusztus 20-án, vasárnap újra találkoznak a madárijesztők a mohácsi Szőlőhegyen. A már országos hírnévre szert tett, rendhagyó találkozó célja a madárijesztő-készítés hagyományának folytatása és újraértelmezése.

A vasárnap öt órakor nyíló szabadtéri tárlaton helybeli képzőművészek munkáit is bemutatják Sárkics Eszter szőlejében (az 56-os úton lévő forgalomlassító sziget melletti területen, a szőlőhegyi benzinkút közelében).



Első pillantásra meghökkentő, nem a néhol még látható kalapos-kabátos, a termést dézsmáló madarak elriasztására szolgáló alkalmatosságokat láthatnak azok, akik ellátogatnak vasárnap a mohácsi szőlőhegyre, Sárkics Eszter birtokára.



- Épp ez a lényeg - magyarázta korábban lapunknak Sárkics Eszter, a Budapesten élő, ámde mohácsi születésű főszervező -, régen is azokat a dolgokat használták fel a madárijesztők készítésére, amelyeket helyben találtak, és már másra nem voltak jók.

Fontos, hogy jól helyettesítsék távollétében a gazdát, adjanak valamilyen hangot, tükröződjön rajtuk a fény, és az se baj, ha mozog valamelyik részük.



A cél, hogy folytatódjon a madárijesztők-készítésének hagyománya, reprodukálása és újraértelmezése, tehát a hagyományőrzésen túl a téma művészi feldolgozása és újragondolása.



A madárijesztő témájú műtárgyak egy részét a kiállítás előtti napokban, a program helyszínén készítik el a meghívott profi-, amatőr-, vagy diák képzőművész alkotók. Néhány tárgy több időt igényel, ezért az eseményre Tatai Tibor rajzszakkörében a diákok már év közben elkezdték ezek készítését. A téma szabadsága ihlette meg azt az alkotást, mely az idei találkozó egyik látványossága lehet: egy öreg Lada személygépkocsi, amely színes, hulladék fonalakból kézzel horgolt ruhába lesz „felöltöztetve".



Az alkotók a műveiket a Madárijesztő Találkozó rendezvény számára felajánlják.

Ezen kívül bárki készíthet madárijesztőt, melyet szívesen kiállítunk a területen. Kérésünk annyi, hogy jelezzék kiállítási szándékukat e-mailben (sp.mohacs@gmail.com) augusztus 17-ig.



- Az itt dolgozó művészeket, alkotókat a közös munka örömével szeretnénk lelkesíteni. Háromnapos „workshopon" biztosítjuk az alkotás körülményeit, cserébe az itt készült kreációkat, a madárijesztőket a meghívott képzőművész alkotók a rendezvényünk számára felajánlják, jogdíjmentesen. Az elkészített madárijesztőket a szabadban, a természetes és a valódi környezetükben mutatjuk be egy hónapon keresztül, ugyanúgy, mint az első rendezvényünkön, háttérben a szőlőheggyel, jó rálátással az 56-os autóútról. Ezután a helyi szőlősgazdák választhatnak belőlük.

Sárkics Eszter egyébként örökölte a szőlőbirtokot és a hozzátartozó présházat. Utóbbiban a vendéglátók szíves kalauzolása mellett szintén érdemes szétnézni: minden a múlt tiszteletéről árulkodik, a régi tárgyak eredeti állapotukban díszei a helyiségnek, s bizony szinte mesélnek a múltról.



Maga a Szabadtéri Madárijesztő Találkozó már az első alkalommal országos hírnévre tett szert, felkapta a sajtó, s egy népszerű televíziós show-ban is bemutatták a rendezvényt.

Hogy mennyire emlékezetesre sikerültek a korábbi találkozók, jelzi az is, hogy sztorik egész sora őrzi, hogyan készültek akkor a madárijesztők. Balázs Balázs szobrászművész például egyszer csak láncfűrésszel a kezében jelent meg, s azt kérdezte, kivághatja-e a telken álló, már élettelen mandulafát. Kivághatta. Aztán a mohácsi művész, Szigeti Szabó János, „Guszti" több napon hántotta le róla a kérget, majd ismét Balázs Balázs vette munkába a fát, míg végül elkészült a most is látható szerkezet.



Sárkics Eszter az egyik madárijesztővel.