Iskolabusz programot indított a Gandhi Gimnázium

Új elemmel bővítette beiskolázási programját a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola.

Az intézmény kisbuszt küld a környékbeli általános iskolák azon hetedikes diákjaiért, akik érdeklődnek a Gandhi iránt, s e tanulókat ingyen szállítják el a gimnáziumba, amelyet részletesen be is mutatnak nekik. És ez csak az egyik olyan újdonság volt, amely az elmúlt egy hónapban történt Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményében.



Időközben egyrészt lezajlott - és nagy sikert aratott - az az országos nemzetiségi Ki mit tud?, amelyet első alkalommal hirdetett meg az iskola fenntartója és annak Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központja (NeRok). Déri Ildikó igazgató ennek kapcsán azt emeli ki, hogy a Gandhi nyitott a többi nemzetiség felé, különböző nemzetiségekhez tartozó fiatalok léptek színpadra a vetélkedőn, ami szerinte elősegíti egymás értékeinek meg- és elismerését, a társadalmi együttélést, egymás elfogadását is. Másrészt a gimnáziumbéli elődöntőre és fináléra nagyszámú kisdiák és kísérő látogatott el, tehát ismét sokan szerezhettek személyes tapasztalatot, alkothattak tiszta képet az iskoláról.

Az intézmény többszörös díjnyertes csapata, a Gandhi Hagyományőrző Együttes a Ki mit tud?-on is szerepet kapott, a verseny végén együtt zenélt a zsűri elnökével, az X-Faktor korábbi győztesével, Oláh Gergővel. Ám ennél is nagyobb szó, hogy a Pécsi Tudományegyetem Wlisloczki Henrik Szakkollégiumával közös produkciójuk a közelmúltban egy dalfeldolgozó pályázat fődíját érdemelte ki. A pécsi csoport Müller Péter Sziámi: Szeretni még c. dalát hangszerelte újra, és a beás és lovári nyelvű feldolgozásuk olyannyira megtetszett a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekarnak, hogy ők léphetnek majd fel velük az idei Sziget Fesztivál záró koncertjén.



A Gandhi Hagyományőrző Együttes a gimnázium mint továbbtanulási célpont népszerűsítésében is rendszeresen szerepet kap. A közelmúltban például a NeRok szervezésében a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskolában lépett fel. Közben pedig az intézmény máshogy is nyitott a lehetséges jövőbeni diákjai felé: iskolabusz programja keretében előbb a Pécs-Somogyi Általános Iskolából, azután a Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolából, majd a Pátkai Tanodából fogadott olyan hetedikes tanulókat, akik kíváncsiak voltak a Gandhi Gimnáziumra. Déri Ildikó azt mondja, azért kezdtek bele az iskola népszerűsítésébe ily módon is, mert a kisbusz rendelkezésre áll, és a Gandhibéli oktatási környezetet, a képzési kínálatát és az általa biztosított egyéb lehetőségeket sok helyütt még mindig nem ismerik. Ráadásul ilyenkor, amikor egy-egy iskolából néhány diákot és kísérőt fogadnak, sokkal jobban lehet rájuk fókuszálni, mint a nyílt napokon, és ők is bátrabban kérdeznek, mint mások - idegenek - előtt.



Május 25-én pedig a Gandhi Gimnázium három kétújfalui pedagógust fogadott, akik óralátogatásra érkeztek az intézménybe. Az egyik osztályban matematika, népismeret és társadalomismeret órákon követték figyelemmel a pedagógiai munkát, s kedvezően, elismerően nyilatkoztak a tapasztaltakról.

Közben az iskola végzősei már túlestek az írásbeli érettségi vizsgákon, most a június 19-20-i szóbeli számonkérésre készülnek. Addig az időpontig még két kirándulás is szerepel a gandhis naptárban: 8-án egy ötfős csoport Izraelbe utazik, ahol a többi közt az ottani parlamentbe is ellátogatnak; 13-a és 15-e között pedig szinte valamennyi diák részt vesz azon az úton, amelynek keretében Sopron és környéke nevezetességeivel ismerkedhetnek meg.



Visszatérve a leendő gandhisokra: a következő tanév levelező tagozatának 9-10. osztályába ez idáig 19-en jelentkeztek, ami jóval több, mint tavaly ugyaneddig, így nyár végére 50-nél is több beiratkozóban reménykedhetnek. Ami pedig az új nappali tagozatosokat illeti, a két új AJKP-s osztályt bizonyosan el tudják indítani. A gólyákra most épp a gólyatábor vár: azt június 22-24. között Kisgörbőn tartják, és a közösségépítő programok sorában a többi közt a Tapolcai-tavasbarlang, a keszthelyi Festetics-kastély és a sümegi vár meglátogatása is szerepel.

A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolának, Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézményének célja változatlanul az, hogy minél több hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerek válassza - olyan, akiből az iskola segítségével majd a társadalom értékes tagja, új ismeretekre nyitott, de a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.