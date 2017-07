Ipari romokból épül közösségi tér Komlón

Park, sportpályák, játszóház és futópálya épül a komlói Juhász Gyula utcában omladozó egykori bányaépületek helyére. Az iparterület rehabilitációját a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 600 millió forinttal támogatja.



Az egykori nehézipari városokban a világon mindenütt komoly problémát jelent a megszűnő ipari üzemek után visszamaradó, barnamezős területek hasznosítása. Komlón egy ilyen ingatlan kap hamarosan új, a mostaninál sokkal vonzóbb szerepkört: a Juhász Gyula utcában álló bányaépület.

„Ez a létesítmény valamikor a meddőt szállító drótkötélpályához tartozott, de a bánya bezárásával elvesztette a funkcióját. Az évtizedek óta kihasználatlan, balesetveszélyes ipari telket azonban hamarosan visszakapják a komlói családok. Egy olyan közösségi teret hozunk létre, amely a közeli és szintén átalakuló Petőfi téri játszótérrel együtt igazán élhető és barátságos környezetet teremt a kökönyösi városrészben" - tett ígéretet Polics József polgármester.

A két részből álló projekt első szakasza a romos, esztétikai és városképi értékkel sem rendelkező ipari létesítmények bontását és a terület kármentesítését takarja. Ezt követheti a szükséges közművek kiépítése. A következő szakaszban egy vadonatúj épületet húznak fel a kivitelezők, amelyben játszóház, irodák és szociális helyiségek kapnak helyet.

A telek fennmaradó részét pedig parkosítani fogják. Gyerekjátékok, szabadtéri fitneszeszközök, futópálya és pihenőpadok is lesznek majd Komló legújabb szabadidőparkjában. Végül sor kerül a Juhász Gyula utca teljes felújítására és parkolók kialakítására is. A felújítás része lesz a közvilágítás és a csapadékvíz-elvezető csatornák megépítése is.

Az európai uniós forrásokból finanszírozott, 600 millió forintos költségvetésű projekt első közbeszerzéseit hamarosan kiírja a város. A teljes befejezésre két év áll rendelkezésre.