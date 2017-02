Ingyen nézhetik meg a diákok a Nincs kegyelem című filmet

Szerelemből és halálból szövődik Matúz Gábor Nincs kegyelem című filmje, amelyet most ingyen is megtekinthet több mint ezer pécsi középiskolás a város jóvoltából, s korlátozott számban másoknak is módjuk nyílik erre.



A Nincs kegyelem című - dokumentarista fikciós elemekből építkező - alkotás arra a történelmi tényre épül, hogy 1956. december 8-án délelőtt pufajkások és szovjet katonák perceken keresztül, válogatás nélkül lőtték az előző éjszaka elhurcolt munkások kiszabadítására összegyűlt fegyvertelen tömeget és az egyszerű járókelőket a nógrádi megyeszékhely központjában.

Az eset során a halálos áldozatok számát 47-131 közé teszik - a legfiatalabb mindössze tíz éves volt -, és rengetegen megsebesültek. A megtorlások időszakának ez volt a legvéresebb fejezete.

A film főbb szerepeiben: Törőcsik Mari, Kubik Anna, Ráckevei Anna, Györgyi Anna, Gáspár Tibor, Nyakó Júlia, Szakács Tibor, Kántor-Müller Zsófia, Libor Laura, Dér Mária, Bátyai Éva, Varga Ádám, Balogh János. Narrátor: Korbuly Péter, Kútvölgyi Erzsébet.

2013-ban kezdték el forgatni a filmet. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlásnak a december 6-a és 1957. január 11-e közötti időszaka talán kevésbé van hangsúlyosan jelen a filmművészetben, részben talán ezért is döntöttek úgy, hogy foglalkoznak a témával.

Elsődleges célcsoportunk a középiskolások és az egyetemisták, de a visszajelzések alapján az idősebb generációkat is megérinti a Nincs kegyelem.

Az alkotást több mint 1.000 pécsi középiskolás tekintheti meg térítésmentesen az önkormányzat támogatásával, emellett a filmre korlátozott számban ingyenesen foglalhatók jegyek bárki számára az Apolló Mozi honlapján .

A filmet 16 éven felülieknek ajánlják.