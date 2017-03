Ilyen még nem volt: sonkaversenyt rendez a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány

A Vállalkozói Központ eddig is számos módon igyekezett segíteni a kis- és középvállalkozásokat, s folyamatosan dolgozik azon, hogy évről-évre újdonságokkal rukkoljon elő. Ilyen lesz a most az első alkalommal megrendezendő sonkaverseny.

- A Baranya Megyei Vállalkozói Központnak fontos szerepe van a helyi termelők életében. Hogyan segítik őket?

- A Vállalkozói Központnak 26 éve fő tevékenységi körébe tartozik a vállalkozásfejlesztés, a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára segítséget nyújtani. Munkánk több területet érint, így a vállalkozás elindításában, a működéshez kapcsolódó képzésekben, piaci kapcsolataik építésében, fejlesztési források nyújtásában és különféle tematikus programokban működünk közre - mondta Pohl Marietta (képünkön), a BMVK ügyvezető igazgatója.

- Milyen módon népszerűsítik tevékenységüket?



- Rendezvényeink közül talán a legismertebb a Szentlőrinci Gazdanapok, az agrárkiállítás immár 24. éves. A régió egyik legjelentősebb ilyen eseményévé vált, s az utóbbi években egyre növekvő nemzetközi érdeklődés is kíséri. A több évtizedes munka eredményeként létrejött egy olyan infrastruktúra, amely révén számos egyéb eseményt us sikeresen megszerveztünk. Például tematikus tájékoztató napok, méhésznap, partnertalálkozók, vásárok és börzék alkotják mára rendezvénynaptárunkat, de emellett folyamatosan dolgozunk azon, hogy fejlődjünk, és évről-évre újdonságokkal rukkoljunk elő.



- Honnan ered az ötlet, és ami még fontosabb, hova menjenek az érdeklődők?



- Egy speciális piac és közösségi tér létrehozása volt az elsődleges cél, mely interaktív teret biztosít a térség termelőinek és vállalkozóinak termékeik piacra segítésére, szakmai tájékozódás igénybevételére és különféle rendezvények megtartására. Ezt alapul véve terveztük meg Szentlőrincen, a meglévő vásárcentrumunk részeként a vásártéren ezt a multifunkcionális épületet, a Kistermelők Házát, mely mára eredményesen szolgálja a termelőket és a vállalkozásokat, s így a vidékfejlesztés célkitűzéseit.

- Bővebben mire használják a Kistermelők Házát?



- Bemutatótérként adunk benne helyet Baranya megyei termelőknek, termékeiknek és szolgáltatásaiknak, hogy ezzel népszerűsítsük. Minden hónap 2. szombatján hagyományos piacokat tartunk, melyeket rendszeresen kiegészítünk szezonális akciókkal, alkalmi vásárokkal. Ahogy eddig, úgy a jövőben is rendezünk itt képzéseket, konferenciákat, melyek apropóján a termelők találkozhatnak egymással, a szakértőkkel és tanácsadókkal. A szakmai programok kapcsán elhozhatják termékeiket, a feldolgozott élelmiszereiket és kézműves termékeiket, így ez a „Ház" egy igazi közösségi térré kezd válni, egy kis „vidéki inkubátorház" lett, ahova a termelők bizalommal jöhetnek. Ezáltal erősíteni tudjuk a környék gazdaságát, összefoghatjuk és bemutathatjuk azokat az értékeket, amelyek ebben a térségben megvannak, csak még nem eléggé ismertek.



- A közeljövőben milyen eseménnyel szeretnék népszerűsíteni?



- Idén hagyományteremtő szándékkal útjára indítjuk az Első Szentlőrinci Sonkaversenyt, ami bár bolondok napjára esik, nem áprilisi tréfa! Ezen a napon a szakmai megmérettetés kerül a fókuszba. Persze mindemellett, a kóstolásra és a helyszíni vásárlásra is lesz lehetőség.



- Kiket szólít meg ez a Sonkaverseny?



- Fontosnak érezzük a hazai termelők és termékeik helyzetbe hozását, ezért e programunk kapcsán is elsősorban a helyi termékeket helyezzük középpontba. A versenyre helyi és az ország távolabbi részein működő termelőket, vállalkozásokat és cégeket egyaránt várunk. Már így első alkalommal is szép számmal vannak érdeklődőink és öröm számunkra, hogy a nevezők száma napról-napra gyarapodik, így bízunk benne, hogy már induláskor egy sikeres szakmai eseményt tudunk tartani.

- Kifejezetten a hozzáértő személyek részére tűzték ki ezt a napot?



- Húsvét kapcsán a gasztronómia szorosan a háziasszonyokhoz kapcsolódik, ezért az Ő kedvükben járva 13 órakor húsvétváró gasztronómiai bemutatót és étel show-t tart Buday Péter séf, mesterszakács, de természetesen a gyerekekre is gondolunk, így a nap folyamán gyerekfoglalkozások és műsorok szórakoztatják őket, így ez egy könnyed családi program lesz! A gyerekeket 10 órától 15 óráig az „A" pavilonban kézműves foglakozások várják a húsvétvárás jegyében. Lesz húsvéti kifestő, rajzolás, papírhajtogatás, tojásfestés. A kreatív foglakozások mellett vidám műsorokkal is készültünk. 11 órától Ribizli bohóc - Tavaszköszöntő műsora lesz élvezhető, majd 14 órától az Ördögszekér kompánia Tavasz című előadása zárja az előadásokat. A nap folyamán állandó programok is lesznek, mint arcfestés, póni lovaglási lehetőség és íjászat.

- Mit érdemes tudni előzetesen a programsorozatról, mire számítsanak az érdeklődők és a versenyzők?



- A nap kezdetekor 9 órától 15 óráig színes termelői és kézműves vásár a rendezvény centrum főutcáján. Ez alatt a hagyományteremtő szándékkal is szervezett Első Szentlőrinci Sonkaverseny a Kistermelők Házában várja az érdeklődőket. A verseny résztvevői közül többen árusítással is készülnek, így lehetőség lesz finom termelői áruk kóstolására és megvásárlására.

A nap és a sonkaverseny vendége Buday Péter séf, mesterszakács, a verseny zsűriében több szakemberrel együtt szerepet vállal, ezért a verseny a nevezők részére komoly szakmai erőpróbának ígérkezik.