Ilyen előadást még nem látott Pécsről: a nézők dirigálnak a színészeknek

Nem mindennapi élménynek lehetnek részesei azok, akik a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) fesztivál keretén belül jegyet váltanak a Pécs, a musical című előadásra. Improvizációs formában, a helyszínen elevenednek meg a városi legendák neves színészek játékával.



„Egyszeri és megismételhetetlen" - így hirdetik az idei POSZT fesztivál egyik valóban különleges darabját, amelynek címe ugyan nem sokat árul el, azonban annál több van mögötte. A Pécs, a musical elsősorban nyilvánvalóan a helyieknek lesz érdekes, de az országos találkozó vendégei és más turisták számára is hasznos lehet, hiszen nagyon sokat megtudhatnak a városról. A darab Pécs jellegzetességeire és történeteire, hagyományaira épül, de helyet kapnak benne a városi legendák is , melyek valósággal életre kelnek egy egészen egyedi előadásmódnak köszönhetően.

Ez a musical ugyanis nem csak abból a szempontból lesz különleges, hogy énekelnek és táncolnak a színészek, de ott helyben dől el, hogy pontosan mit és hogyan adnak elő. Ezt az új formát Szente Vajk, a Musical Neked társulat alapítója álmodta meg, aki ismert magyar színészekkel gazdagított csapatával járja az országot, s az éppen aktuális helyszín múltját, jelenét és jövőjét dolgozzák fel zenés, improvizációs előadásaikban.

A POSZT fesztivál alkalmából Pécsre érkeznek, s mint mindenhová, ide is "üres lappal", tehát semmilyen koncepcióval nem készülnek, csupán arra a tudásukra hagyatkoznak, amivel Pécsről rendelkeznek. És persze a közönségre, hiszen nekik is óriási szerepük lesz abban, hogy végül milyen produkció kerekedik ki a szemük előtt. Ők mondhatják meg, milyen szereplőket szeretnének látni, hol játszódjon a történet, mi történjen a következő jelenetben, és így tovább. Így nem csak részesei, de alkotói is lehetnek a műsornak , sőt megismerhetik a musical darabok készítésének folyamatát, rejtelmeit.

A nézők és a színészek, illetve a zongorista között Szente Vajk lesz a tolmács, ő fogja ugyanis az ötletek alapján meghatározni a szerepeket, a cselekményt és annak menetét, fordulatait, lezárását. Akik pedig mindezt eljátsszák, nem kisebb színművészek, mint Szinetár Dóra, Balla Eszter, Feke Pál és Simon Kornél. A musical gárdáját a rögtönzött dallamokért és a zenei kíséretért felelős Erős Csaba teszi teljessé.

A rendhagyó, először és utoljára látható produkciót június 9-én, este hét órától, a Kodály Központban, a POSZT fesztivál keretén belül tekinthetik meg azok a szerencsések, akik időben jegyet vásároltak, ugyanis a hatalmas érdeklődés miatt máris teltházas az esemény. A nyolcvanperces előadás után a színészek dedikálják is a Pécs, a musical plakátokat.

Képünkön: részlet a Musical Neked első, békéscsabai előadásáról. Középen a társulat alapítója és az előadások "karmestere", Szente Vajk.