Idén is elbúcsúztathatjuk az óévet a Széchenyi téren, a tűzijáték sem marad el

A hagyományoknak megfelelően december 31-én már kora estétől helyi zenekarok lépnek fel a város főterén. A pécsi buszok sűrűbben járnak az éjszaka.

A Széchenyi térre este kilencre várják a szórakozni vágyókat. A program az alábbiak szerint alakul:

21.00-21.55: Dj Berkó, 22.00-22.55: The Minds, 23.00-23.55:Flip-Flop and the Flyers rockabilly combo;

23.55:Visszaszámlálás Őri László alpolgármesterrel, éjfélkor tűzijáték, aztán Dj Berkó szórakoztatja a közönséget.

2016. december 31-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek a járatok, majd 22 órától a nappali járatokat sűrítve 2017-es jelzéssel rendkívüli buszjáratok is indulnak 30 percenként a Csontváry utca - Árkád - Uránváros vonalon.

Éjszaka a 2-es, 973-as járatok is a korábbiaknál gyakrabban, 30 percenként indulnak, melyeket a 2017-es jelzésű buszjárat egészít még ki, így Pécs kettő legnagyobb városrészébe, Kertvárosba és Uránvárosba egész éjszaka 15 percenként indulnak a buszok. Meszes, Fagyöngy utca és Malomvölgy felé 30 percenként közlekednek majd a járatok.

A 2-es, illetve a 973-as buszokhoz csatlakozó 926-os és 941-es járatok a megszokott menetrendjük szerint indulnak Patacs, Magyarürög, illetve Kálinger felé. Fontos, hogy a csatlakozó járatokon új jegyet nem kell lyukasztani. Az éjszaka során Patacs és Magyarürög felé az Árkádtól 23:45, 0:15, 0:35, 1:15, 2:45 és 3:15-kor induló 2-es járatok közlekednek tovább, Kálinger felé az Árkádtól 23:45, 0:15, 0:45, 2:45 és 3:15-kor közlekedő 973-as buszok indulnak.

A peremkerületi, mecsekoldali (913, 932, 940) éjszakai járatok első indulása a Széchenyi téri tűzijáték végéhez igazodik, így ezek mind 0:30-kor indulnak el a Pécsi Főpályaudvarról. Éjszakai buszok közlekednek a Tettyére, az MTA-székházhoz, Bálicsba, Donátusba, Szamárkútra, Pécsbányára, Újhegyre, Somogyba, Vasasra és Hirdre. 913-as buszjárat indul továbbá a Főpályaudvarról 2:35-kor is, 940-es 3:00-kor és 932-es 3:15-kor.

Páva Zsolt polgármester kérésének megfelelően a Tüke kártyával rendelkező hölgyek szilveszter éjszaka is térítésmentesen vehetik igénybe az éjszakai buszjáratokat, illetve a 2017-es jelzésű buszokat. A zsúfoltság elkerülése érdekében tartalék buszok is rendelkezésre állnak, ezzel is biztosítva a kényelmes hazajutást.

2017. január 1-jén munkaszüneti napi menetrend szerint indulnak el a nappali buszjáratok.