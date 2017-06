Ica néni százhét éves: erre mondják, hogy a bábaasszony bizonyosan nem hibázott

Két világháború, meg ami előtte, illetve utána történt. Nagyobb vonalakban ennyi fért bele Pécs város legidősebb asszonyának életébe. Ürge Gyulánétól azonban a hosszú élet titkát sajnos nem tudhattuk meg, mert a hallása nagyon megromlott. Ennek ellenére azért még jól van, gondozói szeretetét érzi, testbeszéddel ki is fejezi érzelmeit. Mindezt Hofekker Mónika intézetvezető mondta el, aki öt esztendeje ismeri a hölgyet. Akkor még, 102 évesen, részben önellátó volt a néni, ma viszont már jobbára fekve, meg tolókocsiban ülve telnek a napjai.



- Teljesen bizonyos, hogy a megyeszékhely legidősebb személyéről van szó - árulta el az érdekes tényt Hofekker Mónika, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézményének vezetője, a Zipernowsky Károly utcai otthonban. - Bizonyos adatoknak utána néztünk, amikor hozzánk került Ica néni. A dokumentumok hitelesek, bőven az Osztrák-Magyar Monarchia létezésének idején született.

- Azért ez a szokásos gondozáson túl is mutathat.

- Alig túl a százon még tudtunk vele beszélgetni, ezért egyes dolgok nem maradtak homályban élete eseményei közül. Például a világégésekről nem szeretett még hallani sem. Mindig azzal zárta le röviden a dolgot, hogy arról felesleges elmélkedni, azt bizony csak átélni lehetett. Komoly traumák érhették ezzel kapcsolatban, ezért ezt tiszteletben tartottuk. Amúgy kedves, nyitott volt, felelevenítette sok-sok emlékét.

- Mikről mesélt leggyakrabban?

A vasút vonzásában Nem tévedés, Ürge Gyuláné születési dátuma 1910. június 15-e, helye Szolnok.

Négyen voltak testvérek, ő a legfiatalabb. Négyéves volt, amikor kitört az első világháború 1914-ben, kilencévesen csöppent bele a tanácsköztársaság forgatagába. Felnőttként élte meg a második világháborút. Az 1944-es nagy bombázások idején Szolnokról Tiszavárkonyba menekültek. Onnan járt be dolgozni Szolnokra, kerékpáron, ahol vasúti tisztviselő volt, az is maradt egész életében. A háború szétszórta a családot. Később, még 1948-ban, állást ajánlottak neki a pécsi MÁV igazgatóságán. A Magyar Államvasutak kötelékében szolgált hosszú évtizedeken keresztül, adminisztratív munkakörben, onnan ment nyugdíjba. Egy rokona él Érden, rendszeresen szokták látogatni a korelnöknőt.

- Például arról, hogy ifjabb korában nagyon szeretett túrázni. Bizonyára ez is oka lehetett annak, hogy ennyire hosszú lét jutott neki itt, a Földön. Utazgatott belföldön is, meg eljutott Olaszországba, az ottani élményeiről szívesen társalgott mindenkivel. Ma már inkább csak mereng, belső világában él. De azért a simogatásokra reagál, tudjuk, nem érzi magát rosszul közöttünk. Amikor a születésnapjára tortát szokott kapni, akkor „érzi", róla van szó, miatta kerekedik kisebb ünnepi ceremónia. Természetesen neki már nem a csillogásra van szüksége. Sokkal fontosabb, ki hajol az ágya fölé. A szeméből pedig látszik, hálás mindenért, amit megkap. Nem csak az ételt, a tiszta ruhát, de a kedves közeledést is jól fogadja. Igaz, sokat alszik, ám ez nem meglepetés a hozzá hasonlók esetében.

Elvileg még I. Ferenc József császárral és királlyal is találkozhatott volna Ica néni. Erre szokták mondani népiesen, miszerint a bábaasszony munkájában nem lehetett hibát találni.