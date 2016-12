Húzzunk nevet, költsünk ezreket, avagy már a gyerekek ajándékozása is a pénzről szól?!

Divat az iskolákban az osztálykarácsony, amikor is a diákok a téli szünet előtt megajándékozzák társaikat. Kedves gesztusnak indult, ma már mégis inkább ez is a versengésről szól: ki ad több, jobb és drágább tárgyakkal megtöltött csomagot.

Az iskolások körében bevett szokás december elején kezdődik, amikor az osztályok tagjai ráírják a nevüket egy-egy cetlire, majd egy sapkából mindenki húz magának egyet. A papíron szereplő név gazdáját - ez lehet az osztályfőnök is - kell megajándékozni a téli szünet előtti napokban az osztálykarácsonyon. Vagyis szűk egy hónapjuk van arra, hogy egy olyan csomagot állítsanak össze, ami nem túl költséges és remélhetőleg a megajándékozott is örömmel fogadja.

Kedves gesztus, gondolhatnánk, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez is csak arra megy ki, hogy ki mennyi pénz tud rááldozni. Erre már a tanárok is rájöttek, ezért a legtöbb helyen költséghatárt szabnak. A plafon általában 3000 forint körül van, de leggyakrabban 1000, maximum 1500 forintig kell gazdálkodniuk a diákoknak - már aki komolyan veszi. A gyakorlatban nem sokan tartják be, mondván ennyiből nem lehet igényes csomagot összeállítani. Abba ugyanis már nem elég egy Mikulás-, egy tábla csoki, néhány szaloncukor, esetleg egy narancs; a karácsonyi porcelándíszektől kezdve a parfümön át az ékszerekig mindenféle drága dolgot megvesznek már egymásnak. Nem kötelező, de elvárt, hogy „értékes" tárgyak is legyenek benne, a csak édesség már ciki . Ahogy a gyerekek nőnek, úgy az igények és a költségek is.

Lehet máshogy is Az angyalkázás szokása főleg az általános iskolák alsós osztályaiban népszerűbb. A gyerekek ugyanúgy neveket húznak, viszont nem egy csomagot kell adniuk a társaiknak, hanem több kisebb ajándékot. Minden nap egy-egy csokit, ceruzát, matricát, kulcstartót, egyéb apróságokat rejthetnek el a kihúzott táskájába, kabátjába, vagy akár a padjára is tehetik az óra elején. A cél az, hogy a megajándékozott ne jöjjön rá, ki lepi meg minden egyes nap valamivel, majd csak akkor, amikor az utolsó tanítási napon mindenki színt vall. Ez a fajta ajándékozás nem csak azért kedvesebb, mert fillérekkel lehet örömet okozni a másiknak, de a gyerekek a titkolózás, a tárgyak elrejtésének izgalmát is átélhetik.

Spórolni úgy lehet, ha nem a gyerek vásárol, gondolhatja néhány szülő, ezért átveszi ezt a terhet, megfosztva az iskolást attól, hogy ő maga gondolja ki, minek örülne a társa és ezzel átérezze az ajándékozás örömét. Ráadásul a szülők többsége ugyanúgy bekerül a megfelelési kényszer csapdájába. Hiszen nem nevethetik ki az ő gyerekét azért, mert egy szerény, de az alkalomnak megfelelő csomagot állított össze neki, miközben mások csupa szép és drága holmikat adnak és kapnak. Több pénz, jobb ajándék, nagyobb öröm - még ha nem is szájbarágósan, de ezt tanulják el a gyerekek.

Képünk illusztráció.