Humánerőforrás-fejlesztési programot indítottak

A Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 12 milliárd forintos támogatásával szociális humánerőforrás-fejlesztési programot indított a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság konzorciuma - tájékoztatta az NRSZH közleményben pénteken az MTI-t.



Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program részeként 47 hónap alatt 72 ezer, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó szakembernek lesz lehetősége részt venni térítésmentes képzéseken - tartalmazza a kommüniké. A projekt magában foglalja a szociális életpályamodell kidolgozását is - teszik hozzá.



A kormány szándékával megegyezően mindennek az a célja, hogy a minőségi közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés részeként javuljon a szolgáltatások elérhetősége, a közszolgáltatásokat nyújtó humán erőforrás minősége, csökkenjen a munkaerőhiány, illetve hatékonyabbá váljon az ellátások megszervezése. A közlés szerint, a képzések között nevelőszülő képzés, egy vezetőképzési program kidolgozása is helyet kap, illetve felülvizsgálják, korszerűsítik egyes OKJ-s képzések szakmai tartalmát.



A projekt további lényeges célja az ágazatban dolgozó szakemberek mentálhigiénés támogatásának biztosítása is, ezért 15 ezer szakember számára nyílik lehetőség szupervíziós és esetmegbeszélő csoportokon való ingyenes részvételre. A program, Közép-Magyarországon kívül hat régiójában valósul meg, ezért az országos szintű képzésszervezést a budapesti központ mellett további hét helyszínen - Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Miskolc, Veszprém, Debrecen - dolgozó munkatársak segítik - olvasható a közleményben.