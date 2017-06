Hoppál Péter szerint van igény vidéken is a minőségi kulturális fesztiválokra

Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő kedden az országgyűlésben szólalt fel a kormány kultúrpolitikájának egyik fontos aspektusát hangsúlyozva. A délutáni napirend utáni "Erősödik a fesztiválélet" című felszólalását az alábbiakban közöljük.



"A jelenlegi kormányzat 2010-es hivatalba lépésekor, de a 2014-es kormányzati ciklus kezdetekor is alapvető célkitűzése volt minden területen mérsékelni azt az erős főváros-vidék fejlődésbeli ellentétet, amely a korábbi, elhibázott baloldali politikák következményeként egy óriás vízfejet létrehozva kizárólag a magyar főváros fejlődésére koncentrált, a vidéket pedig pusztulni, leromlani és elszegényedni hagyta.

Ennek kompenzálásán, a vidéki városok és a főváros kompetenciái kiegyenlítésének javításán immáron hét éve dolgozik a Fidesz-KDNP-kormány, nem is sikertelenül. A gazdasági-ipari beruházások, a bérfejlesztés, a „Modern városok" program mind-mind ezt célozzák.

Mi a kulturális szakterületen kulturális alapellátásnak neveztük el azt a programot, amelyben célunk annak az állapotnak az elérése, amelyben az ország bármely területén élő állampolgár tud jó minőségű kulturális programokhoz jutni, mégpedig a lakóhelyéhez közel. Országgyűlési képviselőként és kulturális államtitkárként is szívügyemnek tekintem a magyar emberek kulturális egyenjogúságát mindamellett, hogy mindannyiszor a fővárosi zászlóshajó fesztiválok költségvetési támogatásának emelése mellett foglaltam állást az elmúlt évek során.

Ennek a kulturális egyenjogúságnak a jegyében a fővárosi nagyrendezvények, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Café Budapest, a Mitem Nemzetközi Színházi Fesztivál csaknem kétmilliárdos éves költségvetési támogatása mellett az elmúlt években bevezetésre került a vidéki kulturális fesztiválkeret, amely tavaly 250, idén 500, a jövő évi költségvetésben pedig már 750 millió forintos fix összeggel biztosítja a vidéki nagy fesztiválok előre tervezhetőségét, természetesen az NKA pályázati kereteiben rendelkezésre álló forrásokon felül.

Ebből az 500 millió forintos idei összegből idén 46 kulturális fesztivál, esemény megrendezését támogatta a kulturális kormányzat, a döntésnél szem előtt tartva az említett magas művészi, kulturális színvonal fenntartását, illetve ezzel a kulturális decentralizáción túl a lakóhelyhez közel rendelkezésre álló vidéki művészeti fesztiválélet fenntartását is. Ezen a kereten kívül tavaly még a Bartók-év, idén pedig a Kodály-program biztosít 200-200 milliós támogatást a magas nemzetközi színvonalat képviselő miskolci Bartók Plusz Operafesztivál megrendezésére.

Hogy a támogatások jó célt szolgálnak, azt az is jelzi, hogy 40 benevezett magyar rendezvényből 30 elnyerte a Minősített Európai Fesztivál címet. Közöttük található a választókerületemben, Pécsett jelenleg is zajló Pécsi Országos Színházi Találkozó, a POSZT, illetve egy új pécsi rendezvény, a Zsolnay Fényfesztivál.

Baranyában a színvonalas új kulturális fesztiválok létrejöttében és a hagyományos rendezvények látogatószámának folyamatos emelkedésében mérhető, hogy igény is van a minőségi kulturális fesztiválokra, és most már lehetőség is arra, hogy ezt megteremtsük. Kiváló példa erre a Baranya megyei Komló városa, hogy színvonalas, sok embert vonzó vagy akár magas művészeti réteget képviselő kulturális rendezvény létrehozására egy 23 ezres lélekszámú, nehézipari múlttal rendelkező kisváros is sikerrel vállalkozhat.

A Pécsi Országos Színházi Találkozó mellé az említett célkitűzéseket és a meglévő valós igényt szem előtt tartva három évvel ezelőtt sorakoztattuk fel a helyi kezdeményezésre megvalósult, idén már 10 millió forint állami támogatásban részesülő Komlói Amatőr Színházi Találkozót, a KASZT-ot, amely harmadik éve óriási sikerrel, telt házas előadásokkal zajlik, épp holnapután nyitjuk meg idei négynapos rendezvénysorozatát.

A növekvő vendégszámú rendezvényen túl, mint amilyen a Komlói Kolbásztöltő Fesztivál az év elején, amelynek hétéves múltja van, olyan, a magas kultúra képviselőit tömörítő rendezvényeknek is otthont ad a baranyai város, mint az idei Kodály-évhez kapcsolódó hagyományos Kodály Zoltán nemzetközi gyermekkórus-fesztivál.

Mindezek mellett nagy várakozás, magas jelentkezésszám jellemzi az idén első alkalommal megrendezendő komlói Hét Domb filmfesztivált, a kormány szintén 10 millió forintos összegű támogatásával. Utóbbi rendezvényen magyar és határon túli profi és amatőr filmesek alkotásai versenyeznek magas presztízsű szakmai zsűri előtt.

A színvonalas fesztiválélet felvirágzásának jó példája tehát a térség kulturális központtá növekvő városa, Komló. Jó szívvel javasoljuk a többi városnak is Komló és a komlóiak sikertörténetét, a vidék esélyegyenlőségének megteremtésében szerepet játszhat a kulturális fesztiválok jó megszervezése. A komlóiaknak további sikereket kívánunk, és örülünk annak, hogy a példás megszervezések mellé barátságos vendégszeretetükkel is hozzájárulnak a komlóiak a fesztiválok sikereihez."

Képünk archív feltétel.