Hoppál Péter: Pécs segíti az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó városokat

Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár, pécsi országgyűlési képviselő hétfőn, napirend utáni felszólalásában beszámolt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím magyar városok pályáztatásáról és arról, hogy Pécs nem indul, de 2010-es sikeres programjának tapasztalataival segíti a pályázó városokat.



"Tisztelt Országgyűlés! Firenze, Párizs, Madrid, Amszterdam, Avignon és Isztambul, Graz, Genova, Linz, Essen, Marseille és természetesen Pécs, Kassa, Maribor, Nagyszeben - Európa korábbi, véletlenszerűen felsorolt kulturális fővárosai.

Ebbe az impozáns névsorba kaphat felvételt 2023-ban egy magyar és egy brit város, amennyiben a pályáztatás folyamata sikerrel zárul. A címviselést egy többéves előkészítő munka előzi meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzeti hatóságként, a pályázat lebonyolítójaként, az „Európa kulturális fővárosa 2010" címmel büszkélkedő Pécs városa pedig mentorként, tájékoztató rendezvények szervezőjeként már most sokat dolgoznak közösen azon, hogy minél több esélyes magyar pályázat szülessen, és közülük választhassa majd ki a független nemzetközi zsűri a legjobbat.

A pályázati felhívás február végi közzététele után máris számos magyar város jelezte biztos részvételét a megmérettetésben. Így Debrecen, Veszprém, Győr, Eger, Székesfehérvár, Szentendre, Szombathely, Miskolc, Tokaj és Hódmezővásárhely. Pécs városa tavaly bejelentette, hogy nem indul újra a címért, ezzel is nagyobb esélyt adva más magyar városoknak a kulturális fejlődésre, bemutatkozásra. Egyúttal Pécs városa felajánlotta mentori szolgálatait , és ígéretéhez híven már tavaly májusban konferenciát szervezett a részt venni kívánó városok számára a szintén az EKF-program jegyében megújult Zsolnay Kulturális Negyedben, idén márciusban pedig a jelentkezők számára információs napot tartottunk. Pécs tapasztalata rendkívül pozitív az „Európa kulturális fővárosa" címmel kapcsolatban, hiszen a városban megvalósult nagy léptékű kulturális infrastruktúra-fejlesztések, az európai színvonalú programszervezés képességének megszerzése, a felfrissülő nemzetközi kapcsolatrendszer olyan kulturális felvirágzást hozott a baranyai megyeszékhely számára , amelynek jótékony hatásait Pécs, de még a szomszédos Komló is még ma, hét évvel a cím elnyerése után is élvezheti.

Az ország legjobb akusztikájával bíró hangversenyterme, a Kodály Központ ma is telt házas, európai színvonalú rendezvényekkel működik , a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont emblematikus épületévé vált a régiónak, a Zsolnay Kulturális Negyed létrehozása több száz éves múltra visszatekintő, felbecsülhetetlen értékű kulturális örökségünket mentette meg a pusztulástól, új hungarikummal gyarapítva Magyarországot. Pécs tavalyelőtt képes volt egy négyezer fős, 50 országból érkezett résztvevőt mozgató, több helyszínes, európai licencű rendezvény, az Európa Cantat fesztivál megszervezésére és sikeres lebonyolítására.

A 2023-as pályázatokat első és második körben egy független nemzetközi szakértői testület bírálja majd el. A pályázatok mostani benyújtási határideje 2017. december 20. Az „Európa kulturális fővárosa" projekt fontos mind Pécs városa, mind a kulturális kormányzat számára, ezért mindkét részről a siker vezérel bennünket a városoknak nyújtott támogatásban. Azt már most el lehet mondani, hogy a pályázati kiírás alapján a zsűri kiemelten figyel majd a kidolgozott kulturális stratégia hosszú távú fenntarthatóságára, az európaiságot és nemzetközi kapcsolatrendszert előtérbe helyező programpontokra, a kultúrafogyasztók körének szélesítésére, a helyi közösség igényeinek és a város fejlődésének szem előtt tartására és a társadalmi szerepvállalásra is. Ezek a kritériumok pedig száz százalékig támogathatóak Magyarország Kormánya részéről is.

Fontos, hogy Európa újabb magyar kulturális fővárosa egyszerre legyen képes megmutatni magyarságát és európaiságát, nemzetközi érdeklődésre számot tartó meglévő kulturális értékeit és hosszú távon hasznosuló új kulturális fejlesztéseit. Egyben elengedhetetlen, hogy programját a helyi emberek bevonásával és teljes körű támogatásával, együttműködésével és egyben az ő javukra alkossa meg.