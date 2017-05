Hoppál Péter a reformációt méltatta Siklóson

A reformációnak az egyetemes magyar kultúra megőrzésében és fejlesztésében betöltött szerepét hangsúlyozta a kultúráért felelős államtitkár vasárnap Siklóson.

Hoppál Péter a dél-baranyai város református templomában a Sztárai Mihály nyomdokán - Reformáció a Drávaszögben elnevezésű rendezvénysorozat nyitóünnepségén az akkori történelmi eseményeket is felidézve úgy fogalmazott: "a reformáció a három részre szakított Magyarország időszakában sikeresen hozzájárulhatott ahhoz, hogy az identitásunkat, a magyarságunkat, az anyanyelvünket nemcsak hogy megőriztük, hanem egy magasabb művészeti szintre tudtuk emelni".



A reformáció - hangoztatta - az envangelizációban vállalt szerepe mellett a magyar kultúra pozícióinak visszanyerését jelentette, egyúttal a magyar nyelvű irodalom kifejlődését eredményezte. Ebben elévülhetetlen érdemei voltak azoknak a 16. századi költőknek, énekszerzőknek, íróknak, prédikátoroknak és tanítóknak, akik a magyarság lelkét őrizték meg akkoriban - tette hozzá a térségben akkor mintegy 120 gyülekezetet megreformáló Sztárai Mihály 16. századi reformátor, lelkész és énekszerző munkásságát is méltatva.



A reformáció örökségéről kijelentette: az egyetemes magyar értékké vált. "Ötszáz évvel a reformáció után nem vitás, hogy az nemcsak a protestáns felekezetekhez tartozók számára, hanem az egész magyarság szemszögéből nézve a megmaradást jelentő érték" - jelentette ki Hoppál Péter.



A rendezvénysorozat nyitónapján Siklóson koncertet adó Debreceni Református Kántus kórusát méltatva kitért arra is, hogy büszkének kell lennünk a Sztárai Mihály zsoltáros örökségét ápoló együttesre, amely Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő négyszólamú énekkara.



A Sztárai nyomdokán - Reformáció a Drávaszögben elnevezésű programsorozat keretében májustól október végéig mintegy húsz hitéleti, ifjúsági, kulturális, tudományos és sporteseményt tartanak Siklós, Villány, Harkány és Beremend térségében - mondta el az MTI érdeklődésére Vastag Judit, a szervező Fontos Vagy Nekünk Egyesület elnöke.



Mint jelezte, a reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó dél-baranyai eseménysorozatot a horvátországi Dózsa György Magyar Kultúregyesülettel közösen szervezik.