Hoppál, Csizi: a munkából élők és a családok költségvetése lesz a jövő évi

Több pénz jut a munkából élő és családos magyar embereknek 2018-ban. A többletforrásokat az teszi lehetővé, hogy a magyar gazdaság erősödik. Dr. Hoppál Péter és Csizi Péter országgyűlési képviselők közleménye a jövő évi büdzséről.



„A 2018-as a munkából élők költségvetése, a magyar ember számára megteremti a lehetőségét annak, hogy ismét léphessen egyet előre a saját életében. A magyar gazdaság teljesítménye lehetővé teszi, hogy emellett a családok terhei is csökkenjenek, azaz több jusson gyermeknevelésre, a családok biztonságos életvitelére.

A polgári kormány célja kezdettől az, hogy a segélyt felváltsa a munka. A közös erőfeszítések meghozták az eredményeket. 2010-hez képest ma több mint 700 ezerrel többen dolgoznak, ezek döntő többsége piaci álláshely.2018-ban a munkanélküliségi ráta 4%-ra csökkenhet, ezzel együtt jövőre is lesz közmunkaprogram, amelyből egyre magasabban kerülnek át a munkaerőpiacra magasabb bérért, és folytatjuk a munkahelyteremtő intézkedéseket.A foglalkoztatottság növelése, a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében a magyar kormány újabb lépéseket, így béremelési programokkal szeretnénk elérni, hogy mindenkinek megérje dolgozni.Fontosnak tartjuk a munkahelyteremtés mellett azt, hogy minden magyar embernek megérje dolgozni.Az országgyűlés elé kerülő költségvetési előterjesztés alapján jövőre, 2018-ban is folytatódnak a béremelési programok a közszférában. A piaci szférában a munkát terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek további növekedését. Folytatódik a minimálbér-emelés: az idei 15% után 2018-ban további 8%-kal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbér az idei 25% után, 2018-ban újabb 12%-kal nő. A szakmunkás minimálbér 2010-hez képest megduplázódhat.A kormány célja, hogy Magyarország még inkább családbarát ország legyen, ezért döntött az Európában is egyedülálló családi adózás keretében jövőre is marad a 15%-os szja, ami Európában az egyik legalacsonyabb. 2018-ban tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye, havi 35 ezer forintra, évi 420 ezer forintra nő. Jövőre is lesz első házasok adókedvezménye. Otthonteremtésre még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre.2018-ban az ideinél nagyobb, 3%-os lesz a nyugdíjemelés, sőt a jó gazdasági növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémium kifizetésével számolunk.Minden eddiginél többet, 79 milliárdot fordítunk ingyenes gyermekétkeztetésre, több forrás jut a rugalmasabb bölcsődei rendszerre.Jövő évtől a tervek szerint az állam biztosítja az első sikeres nyelvvizsga, valamint az első emelt szintű - most még térítésköteles - idegen nyelvből tett érettségi ingyenes megszerzését, továbbá a fiatalok első vezetői engedélyének ingyenes megszerzését.Az adócsökkentések is folytatódnak, ezek között halhús áfájának 5 százalékra csökkentését és az éttermi szolgáltatások áfájának 18-ról 5 százalékra csökkentését, és az internet áfájának csökkentését javasolja a kormányzat.A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva 102 milliárddal több jut az egészségügyre, 81 milliárd forinttal (5%) több az oktatásra, a kultúrára 40 milliárd forinttal, az otthonteremtési programra pedig 15 milliárd forinttal fordítunk majd többet. A nyugdíjakra, családtámogatásra, szociális területre 287 milliárddal, gazdaságfejlesztésre 205 milliárddal, az útfelújításokra pedig 30 milliárddal jut majd több.Az idei évhez képest további 1 százalékponttal, 13%-ra csökken a KIVA (kisvállalati adó), marad Európa legalacsonyabb, egységesen 9%-os társasági adója, az EHO 2 százalékponttal 20%-ra csökken, a SZOCHO 22-ről 20%-ra csökken, míg a kisüzemi sörfőzdék esetében 8 ezer helyett 200 ezer hektoliter lesz az a határ, ami alatt csak a jövedéki adó 50%-át kell megfizetni.A munkából élők és a családok megerősítése mellett az ország biztonságára is többet szeretne áldozni a kormányzat, ugyanis, ahogy Európa, úgy hazánk biztonságát is számos veszély fenyegeti. A határok védelme az elsődleges feladat, ezért a tavalyihoz képest rendvédelemre és a közbiztonság megerősítésére 83 milliárd forinttal, azaz a tavalyihoz képest közel 20 százalékkal több pénz, összesen 514 milliárd forint jut.Mindezen intézkedésekre egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. Idén az első negyedévben 4,1 százalékkal bővült a magyar gazdaság, s jövőre is 4 százalék fölött lesz a növekedés. Az államháztartás stabil, a költségvetési tervezetben szereplő fejlesztésekhez, az államadósság csökkentéséhez is adottak a források.