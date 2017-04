Hőlégballon tűnt fel szerdán délután a Széchenyi téren, csak úgy ámult-bámult a nép

A szellőzködő, lágy melegben a pécsi belvárosban korzózó sokaság legnagyobb meglepetésére egy hőlégballon tűnt fel szerdán délután a Széchenyi téren. Kiderült, a PTE 1367 Történelmi Emlékfutást reklámozták vele a szervezők.

Még a Tettyéről is jól látszott az a közelről is hatalmasnak tetsző hőlégballon, amit szerda délután kezdtek el feltölteni gázzal a Széchenyi téren. Miközben a ballon mérete egyre csak nőtt, úgy emelkedett a nem mindennapi látványosságot figyelemmel kísérők száma is, több százan követték az eseményeket.



A levegőbe ugyan nem emelkedett a szerkezet, de így is különleges látványt nyújtott.



Mint kiderült, a PTE 650 Jubileumi, Karok Közötti Ötpróba rendezvénysorozatának negyedik állomását, a PTE 1367 Történelmi Emlékfutást reklámozták a ballonnal.



A futás az elmúlt évekhez hasonlóan két irányból indult délután hat órakor (a Sörháztól, illetve a "48-as térről) és a Széchenyi téren ért véget, ahol a PTE Sportiroda néhány meglepetéssel (köztük a ballonnal) várta a résztvevőket.



A tavalyi rendezvényen a cél 1367 hallgató megmozgatása volt 1367 méteren, idén a jubileumi évre való tekintettel a létszámot növelni szerették volna.

A részvevők számát látva úgy tűnt, hogy ez minden bizonnyal sikerült is.