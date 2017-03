Hit- és erkölcstan órákra járhatnak az iskolások

A Pécsi Egyházmegye hitoktatói a következő tanévben is szeretettel várják az iskolás gyermekek jelentkezését a hit- és erkölcstan órára.



A hit- és erkölcstan órán órarendbe építve, lehetőség szerint az erkölcstannal azonos időpontban, heti egy órában vesznek részt a tanulók. A főbb témaköröket (Jézus élete, önismeret, emberi kapcsolatok, közösség és környezet) a hitoktatók sok játékkal, változatos módszerekkel dolgozzák fel a tanórákon a gyermekekkel közösen.

A hit- és erkölcstanra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi tantárgyra (pl. a hiányzásokat igazolni kell, az értékelés az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint történik az erkölcstannal megegyező módon).

Minden gyermek jelentkezését várják, nem feltétel sem az egyházhoz tartozás, sem az, hogy megkeresztelt legyen a kisdiák.

Jelentkezni 2017. május 20-ig lehet az iskolákban, illetve az első osztályosok és a hatosztályos gimnáziumba lépők számára a beiratkozásnál.

„Szeretik a hittanórát, nem izgulnak, hiszen az, amiben ott részt vesznek, a viselkedés és a gondolkodás formálásán alapul. És persze ugyanakkor tudományt is kapnak, ami hitéletük mellett műveltségük részévé is válik. Az óra hangulata szeretetteljes, ez is a családot idézi fel a gyerekekben, jó ide járni."

„Az elméleti keretek megadása mellett a hittan órák élményszerű levezetése következtében a gyermekeim sokszor komoly tapasztalatokkal jönnek haza az iskolából. Például komoly és mély tapasztalat számukra a bűnbánat és a megbocsájtás. Ezen tapasztalat által erősödik önbizalmuk, magabiztosabbak lesznek."