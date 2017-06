Híres kórus lép színpadra a Pécsi Bazilikában

Az előadás megtekinthető pénteken, este fél nyolctól.

Az Egyesült Királyság egyik leghíresebb kórusa, egyike azon kevés Oxbridge kórusoknak, amelyek túlélték a reformációt. Széles repertoárjuk az egyházi zene minden területére kiterjed, munkájuk elismeréseképpen számos díjat és fontos jelölést is magukénak tudhatnak.



A kórus legfőbb ismertetőjegye egy olyan „csengő" hangzás, melyet a kisfiúk által énekelt szoprán- és alt-szólamok tesznek különlegessé, valamint az az energia, mely minden színpadi és muzikális előadásukban megmutatkozik. A kórus által nyújtott különleges zenei élmény, ma már az egész világon megismerhető.

Robert Quinney

A kórus karnagya és művészeti vezetője Robert Quinney orgonaművész, egyetemi docens akinek munkája magában foglalja a kórus napi szintű irányítását és képzését, valamint a hallgatók tanítását és vizsgáztatását is a kampuszon. 2014-ben költözött családjával Oxfordba. A közönség ismerheti, mint a Westminster Abbey orgonaművészét, de ő volt az, aki Cambridge hercegének és hercegnőjének esküvőjén is muzsikált, így is nyomot hagyva a történelemkönyvekben.