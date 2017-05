Hetvenöt méter, 438 lépcsőfok, teljes menetfelszerelés: ez várt a tűzoltókra a TV-toronyban

Ebben az évben már második alkalommal rendezte meg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség a lépcsőfutó bajnokságot. A helyszín a pécsi TV-torony volt, ahol 438 lépcsőfok és 75 méteres magasság várta a tűzoltókat.



A rendezvény célja az volt, hogy versenyszerű keretek között mérjék fel a tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételt. A tűzoltók teljes menetfelszerelésben (bevetési ruha, csizma, védősisak, kesztyű, acélpalack) teljesítették a nem mindennapi versenyt. Az ország szinte több pontjáról érkeztek versenyzők, többek között Egerből, Kecskemétről, Ceglédről, Dunaújvárosból, Miháldról és Mezőtúrról is. Voltak köztük önkéntes tűzoltók és hivatásos beavatkozók is. A mezőnyben két hölgy is volt, a férfiak mellett ők is sikeresen teljesítették a huszonöt emeletes magasságot.

Tavaly a versenyzők így nyilatkoztak a megmérettetésről: „a TV-torony az egyik legnehezebb helyszín a lépcsőfutó versenyek szempontjából. A lépcsők közötti pihenő szakaszok ugyanis ritmusváltásra kényszerítik a versenyzőket, ami sok erőt kivesz belőlük." A 2016-ban nevezett tűzoltók többsége idén is visszatért Misina-tetőre, és újabb vállalkozó szellemű kollégák is rajthoz álltak. Volt, akinek nehezebbnek tűnt a közel ötszáz lépcsőfok teljesítése, mint tavaly, sőt úgy érezte, mintha pár emeletet ráépítettek volna a toronyra. Többeket a táv kétharmadánál álló kávéautomata látványa motivált, mondván onnan már nincs messze a kilátó. A tapasztalatok vegyesek és sokszínűek voltak, abban azonban mindenki egyetértett, hogy hatalmas élmény volt teljesíteni a lépcsőfutó versenyt. Minden résztvevő méltán lehet büszke magára.

A jó hangulatban telt versenyről senki nem távozott üres kézzel, a díjazásokon kívül, minden induló egy befutóéremmel, emléklappal és egy csoportképpel tért haza a megmérettetésről.