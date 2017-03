Hetven helyen túrják fel az utakat, változik a forgalmi rend, a gázról is le kell venni a lábunkat

Idén több mint 70 különböző pécsi fejlesztés várható, villamos- és gázvezetékeket, közvilágítási kábeleket cserél, illetve épít ki saját beruházásban a szolgáltató. A munkálatok március második felében kezdődnek és körülbelül 550 millió forint értékben valósulnak meg.



A vállalatcsoport Baranyában 5000 kilométer hosszú áram-, és 3200 kilométer gázhálózati vezeték üzemeltetéséről, fejlesztéséről és karbantartásáról gondoskodik, ebből 1600, illetve 565 kilométer Pécsett működik. Annak érdekében, hogy a meghibásodásokat megelőzzék, a szolgáltatás biztonságát fenntartsák, a hálózati infrastruktúra fejlesztése folyamatos. A nagyszámú beruházás összehangolása Pécs városüzemeltetési szakembereinek és az E.ON mérnökeinek napi szintű együttműködését igényli.

„Az elmúlt évhez hasonlóan az E.ON ismét nagyszámú beruházást tervez a városban. Ilyenkor időlegesen változik a forgalmi rend, sebességkorlátozás lép életbe, néhány hétig munkagödröket látunk megszokott közlekedési útvonalainkon. A kellemetlenségek azonban csökkenthetők. Ennek kulcsa a jól előkészített, összehangolt munkavégzés, a hatékony együttműködés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az E.ON-nal sikeresen tudunk együttműködni annak érdekében, hogy előzetes tájékoztatással, a munkálatok lehető leggyorsabb lebonyolításával a beruházások a lehetséges legkisebb fennakadást okozzák a város életében. Elkötelezettek vagyunk ennek az elmúlt évi jó gyakorlatnak a folytatásában." - mondta el Páva Zsolt, Pécs polgármestere.

Elsősorban a földgáz-vezetékek cseréje kapcsán kell majd időszakos forgalmi rend változásra számtani, de ez alatt az idő alatt is biztosított lesz a gázszolgáltatás. Mindössze az úgynevezett átkötés idejére - ami néhány órás időintervallumot jelent - szünetel majd a földgáz-szolgáltatás. Ennek időpontjáról az érintettek szórólap útján előzetes tájékoztatást kapnak majd.

Pécs és az E.ON közös célkitűzése, hogy a fejlesztések megvalósítása során a város lakosságát a lehető legrövidebb ideig zavartassa, ezért a beruházások ütemekre bontva valósulnak meg. Egy-egy vezetékszakasz cseréjét teljes burkolat helyreállítás követi, ezt követően kezdnek neki a szakemberek egy újabb szakasz bontásának. A munkálatok elvégzését követően az E.ON minden esetben gondoskodik a felbontott burkolat helyreállításáról, a környezet rendezéséről az eredeti állapotnak megfelelően. A beruházások során az elérhető legmodernebb technológia kerül beépítésre.

„Biztonság - továbbra is ez az elsődleges szempontja annak a folyamatos és tervszerűen végzett beruházás sorozatnak, melynek keretében idén 550 millió forintot fordítunk Pécs gáz- és áramhálózatának megújítására, illetve ennél valamivel többet a megye többi településére. A célunk a megelőzés - még az előtt hajtjuk végre a berendezéseink, hálózatunk megújítását, hogy az üzemzavarok száma növekedni kezdene. A rekonstrukciók végrehajtását követően újabb évtizedekig biztonságos és zavartalan energiaszolgáltatásra adnak majd lehetőséget a cserében érintett hálózatszakaszok." - mondta el Gelencsér Lajos, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. vezérigazgatója.

Beruházások szerte a megyében Pécs mellett a megye számos pontján is zajlanak majd beruházások 2017-ben. Vajszló külterületén egy 10 millió forintos beruházásra, nyomásszabályozó átépítésére kerül sor. Kozármislenyben újabb területek gázhálózatba kapcsolásának előkészítéseként kerül sor földgáz gerincvezeték építésére. Komlón és térségében 76 millió forint értékben kerül sor az áramhálózat üzembiztonságát fenntartó beruházásokra, Szigetváron 23 millió forintos nagyságrendben. A megyében - Pécs városán kívül - 550 millió forint értékben kerül sor beruházásokra az idei évben.



Az első beruházások márciusban indulnak. Többek között a Magaslati út vonalában futó földgáz gerincvezeték cseréje történik meg, de hasonló munkálatok várhatóak a Diósi úton, a Zöldfa utcában, valamint a Légszeszgyár és az Alsómalom utca egy rövidebb szakaszán. A Megyeri út több pontján kerül sor az elzárók cseréjére - melyek üzemzavar esetén gyors beavatkozásra adnak lehetőséget.

A fejlesztési és rekonstrukciós munkák tervezésekor az elmúlt évihez hasonlóan hangsúlyt kapnak a közvilágítást érintő beruházások. Elsőként a Madách utcában, majd az Engel János utcában cserélnek közvilágítási kábeleket a szakemberek.

A közvilágítási munkák mellett továbbra is hangsúlyosak azok a fejlesztési, karbantartási munkák, amelyekkel az ellátásbiztonságot tudja a társaság továbbra is biztosítani, növelni. Az áramszolgáltatás zavartalansága érdekében elsőként a Rákóczi utca egy szakaszán, majd a Sarló utcában a járdákban futó középfeszültségű vezetékeket cserélik majd ki a szakemberek. Szintén az idei évben kerül sor a Hősök tere kisfeszültségű kábelhálózatának átépítésére is.

E mellett az újabb igényeknek megfelelve többek között a Déli Ipari Parkban és a Vásártéren zajlanak majd fejlesztések , melyek részben az újonnan jelentkező energiaigények maradéktalan kielégítését szolgálják.

A szolgáltató a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, változatlanul, 15 nappal az üzemszünettel járó beruházások előtt írásos tájékoztatást küld minden érintettnek. Ezen felül a forgalmi rend változással, útfelbontással járó beruházásokról, azok megkezdése előtt a sajtón keresztül részletes információt nyújt a társaság a legszélesebb körű tájékoztatás érdekében. A kivitelezéssel járó esetleges átmeneti kellemetlenségek miatt a vállalat kéri ügyfelei és az érintett lakosság megértését, amit előre is köszön.