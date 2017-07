Hatalmas tömeg és elképesztő siker - Mindent beragyogott a Zsolnay Fényfesztivál

Magyarország első fényfesztiválja újra hatalmas sikert aratott, a visszafogott becslések szerint is legalább 60.000 látogató vett részt Pécsett a Zsolnay Fényfesztiválon június 30. és július 2. között.



- Ennyi embert még soha életemben nem láttam a városban - hangzott el a közönség soraiból, és valóban: a Zsolnay Fényfesztivál két év alatt Pécs legjelentősebb fesztiváljává nőtte ki magát.

A Széchenyi tér felett 30 méter magasan repülő légtornászok, 26 helyszínen zajló lenyűgőző fényalkotások, szabadtéri koncertek és újcirkuszi előadások szórakoztatták a látogatókat. A Fénybütyköldében 1200 látogató készített magának fénylő ékszereket és kiegészítőket, így maguk is aktív résztevőivé váltak a fesztiválnak. A Sienta la Cabeza társulata saját bevallása szerint még soha nem dolgozott esőben, ám a pécsi fesztivál annyira lenyűgözte őket, hogy észre sem vették a pénteki szemerkélő esőt és rengeteg jelentkezőnek készítettek extrém, fénylő hajkölteményt, ami a fesztivál egyik legnépszerűbb eleme volt.

- Egyedit akartunk alkotni, amihez hasonlót sehol az országban nem láthat a közönség. A látogatók lelkesedése visszaigazolta, hogy ez sikerült. Ráadásul a színes programok mellett a nemzetközi fényszakma krémje Pécsre látogatott és a legelismertebb fényművészek méltatták a magas színvonalú szakmai munkát - számolt be Vincze Balázs, a fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

Szombaton kihirdették a Zsolnay Light Art 3D mapping verseny győztesét is. A nemzetközi fényfestő verseny a Zsolnay Fényfesztivál központi attrakciója volt, amely során a döntőbe jutott kilenc fényfestő mutatta be a Székesegyház homlokzatára komponált művét, valamint levetítették a fesztivál szakmai partnere, a Kiégő Izzók csapatának legújabb alkotását is. A zsűri döntése nyomán az első díját a spanyol Ricardo Cancado nyerte el Sacred Geometry című munkájával. Másodikként végzett az olasz Alessio Cassaro Luminarium című műve, harmadik lett az EPER Creative Studio képviseletében Varga Zoltán Zuhanás című műve. A közönségdíjat az olasz Hermes Hangialardo Liquidshades című alkotása nyerte el.