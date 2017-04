Hat nagyszínpadi bemutatót tervez a jövő évadban a Pécsi Nemzeti Színház

Hat nagyszínpadi bemutatót tervez a 2017/18-as évadban a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ), köztük Christopher Hampton romantikus színművét, a Veszedelmes viszonyokat és A muzsika hangja című musicalt is műsorra tűzik - mondta el a teátrum igazgatója vasárnap.



Rázga Miklós a PNSZ esti nagyszínházi előadása előtt beszélt arról, hogy előbemutatóként május 26-án láthatja a publikum Reginald Rose Tizenkét dühös ember című bűnügyi játékát, szeptember 15-én pedig az önálló Pécsi Balettel koprodukcióként A makrancos hölgy című táncjáték kerül műsorra. A PNSZ operatagozata a Pannon Filharmonikusok zenekar közreműködésével viszi színre ifjabb Johann Strauss A denevér című vígoperáját december 22-én, februárban pedig Bornemisza Péter Magyar Elektra című tragédiáját állítják színpadra - tette hozzá.



A kamarabemutatókra térve közölte: Rákos Péter és Bornai Tibor mese-musicalét, A mumust, Marc Camoletti Boeing, Boeing című vígjátékát, Henrik Ibsen Nóráját és Rossini Hamupipőkéjét is láthatja a publikum. A PNSZ Kamaraszínházában idén is tartanak ősbemutatót, a Vinnai András kortárs magyar szerző A diszpécser című művét Anger Zsolt rendezésében mutatják be - jelezte.



Az MTI-nek eljuttatott tájékoztatóban azt írták: ugyancsak a Kamaraszínházban mutatják be a Koldusoperát. Mint jelezték, nem a Bertolt Brecht által írt verziót, hanem annak a 18. század elején született eredetijét, John Gay színművét dolgozza fel Novák Eszter rendező. A direktor és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az évadismertetés előtt a Csongor és Tünde előadásra érkezett publikum tagjai közül kisorsolta majd két, a jövő évadra szóló bérlettel köszöntötte a színház idei évadának százezredik fizető nézőjét.



A politikus a PNSZ egyre növekvő nézőszámát hangsúlyozva arról beszélt, hogy az évadon belül egyre korábban köszöntheti a teátrum a százezredik látogatóját. A nézők a jó évadokat és az eredményes művészi munkát részvételükkel jutalmazzák - mondta, hozzátéve, hogy az öt vidéki színház közül a "legeredményesebb előrehaladást" a PNSZ érte el.



Az országos tendenciákra térve felidézte, hogy a 2010-hez képest tavaly 150 százalékkal emelkedett a színházjegyet vásárlók száma Magyarországon. Egyúttal bejelentette: a teátrum idei 466 millió forintos állami támogatása mellett a PNSZ kulturális alapellátásban vállalt szerepét elismerve az államtitkárság 26,6 milliós egyéni támogatásban részesíti a társulatot.