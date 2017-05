Háromezer zarándokot várnak Máriagyűdre

Mintegy háromezer gyalogos zarándok részvételére számítanak a Pécsről szombat reggel Máriagyűdre induló zarándoklat szervezői. A Siklóshoz tartozó település kegytemploma előtt aznap délután Udvardy György katolikus megyéspüspök mutat be szabadtéri szentmisét.



A Pécsi Egyházmegye kilencedik gyalogos zarándoklatának résztvevői a megyeszékhely déli határától az 58-as úton indulva teljesíthetik a hozzávetőleg 25 kilométeres távot - írták az MTI-hez eljuttatott írásos összegzésben.



Az imákkal, énekekkel, elmélkedéssel kísért zarándoklaton gyalogosan, kerékpárral, autóbusszal és személyautóval is részt lehet venni, gyalogosok bárhol csatlakozhatnak a menethez. A gyalogosok és a biciklisek számára a víz- és egyéb szükségletek ellátása mellett orvosi felügyeletet is biztosítanak, a menetet rendőrök kísérik.



Pavlekovics Ferenc püspöki helynök az MTI érdeklődésére azt mondta: kedvező időjárás esetén mintegy háromezer gyalogos résztvevőre számítanak, de "ha esik, ha fúj", a zarándoklatot mindenképpen megtartják.



A menetet az idén - a megyés püspök hivatalos elfoglaltsága miatt - Pavlekovics Ferenc fogja vezetni. A közleményben felidézték, hogy tavaly 2500-2600 embert számoltak meg a rendezők az 58-as úton, a szentmisén 3500 hívő imádkozott együtt. A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15 órakor mutatja be Udvardy György a máriagyűdi kegytemplom felújított szabadtéri oltáránál.



A Siklóshoz tartozó Máriagyűd a Mária-tisztelet egyik legrégebbi magyarországi kegyhelye, több jelentős zarándokút csomópontja, végpontja. A rómaiak idején is lakott településen 1333-ban már plébániatemplom állt, és a török időkben is folyamatosak voltak ott keresztény istentiszteletek.



A településről 1689-ben, majd 1706-ban is Mária-jelenéseket jeleztek, ezért két alkalommal is kegyszobor került oda, 1738-tól pedig tömeges zarándoklatok indultak a kegytemplomhoz. A csodás gyógyulások miatt 1805-ben VII. Pius pápa Máriagyűdöt hivatalosan is kegyhellyé nyilvánította.