Három újonc, kiképzett tűzoltó érkezett Baranyába

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nyolcvannyolc hallgatója fejezte be tanulmányait február 14-én a Tűzoltó II. szakképesítésen, köztük három baranyai tűzoltó.



A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban megtartott kibocsátó ünnepségen a hivatásos szervezet vezetői, illetve a belügyi oktatás, képzés területéről érkezett vezetők vettek részt. Az ünnepség elején a hallgatók tiszthelyettesi fogadalmat tettek. A fogadalomtételt követően dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott köszöntőt.

A vezérőrnagy először is gratulált a frissen esküt tett kollégáknak ahhoz, hogy hivatásos tűzoltók lettek. Mint fogalmazott, fontos ez a nap, emlékezzenek rá egész pályafutásuk során. Góra Zoltán emlékeztetett arra is, hogy az alapképzés ugyan befejeződött, nyolcvannyolcan sikeren vizsgát tettek, de ez nem jelenti azt, hogy vége lenne a tanulásnak. A főigazgató hangsúlyozta, az alapképzéssel jogot szereztek arra, hogy azokon a szolgálati helyeken szolgáljanak, ahová beosztották őket. A gyakorlati fogásokat azonban a káreseményeknél, a gyakorlatokon, illetve a képzések során sajátítják majd el.

A tábornok felhívta a tiszthelyettesek figyelmét arra is, hogy tanuljanak sokat a tapasztalt kollégáktól, továbbá kijelentette, fontos, hogy a most felsorakozott tűzoltók minél előbb valódi tagjaivá váljanak a szolgálati helyüknek. A tábornok szólt arról is, hogy a tűzoltói hivatás komoly társadalmi megbecsüléssel bír, a most kibocsátott hallgatók dolga, hogy vigyázzanak erre az állampolgári bizalomra, őrizzék meg azt. Beszédében a vezérőrnagy arról is beszélt, hogy a katasztrófavédelem bizonyította, hogy mind civilizációs, mind természeti katasztrófák idején képes helytállni, példaként a 2013-as dunai árvízi helyzet kezelését említette. Góra Zoltán beszédében kitért a rendvédelmi életpályamodellre is, amelynek során a hivatásos állomány tagjai több alkalommal béremelésben részesülnek. Végezetül a tábornok köszönetet mondott a képzésben résztvevő intézményeknek, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állományának, a támogatásért pedig a hallgatók családjának.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerda délelőtt fogadta a megye új tűzoltóit. Telek Tímea tűzoltó ezredes - gazdasági igazgatóhelyettes - köszöntötte a frissen végzetteket, majd a pécsi és a mohácsi tűzoltó-parancsnokok köszöntötték a megjelenteket. Tájékoztatást kaptak a tűzoltókkal szemben támasztott követelményekről, elvárásokról majd a frissen végzett tűzoltók bemutatkozása következett. A parancsnokok részéletesen beszéltek a tűzoltók kiképzéséről, felkészítéséről és a napirend jelentőségéről. Hozzátették, fontos hogy a most megszerzett elméleti tudás után gyakorlati tapasztalatokat is gyűjtsenek az újoncok.

Az állománybővítéssel a mohácsi és a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra kerültek új kollégák. Mindannyian beosztott tűzoltóként kezdik meg a szolgálatot. A pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra Gyenizse Gábor Viktor tűzoltó őrmester és Szuróczki Dániel Gábor tűzoltó őrmester kerültek. Mohácson Harangozó Balázs tűzoltó őrmester kezdi meg a szolgálatot. A fogadási rendezvényt követően minden újonc tűzoltó a saját szolgálati helyén, Pécsett illetve Mohácson ismerkedett meg a laktanyával, a szolgálati csoportokkal és a napirenddel.