Három nővér: a pécsi lányok meghódították Európát, folytatása következik - Videó!

A három nővér, Szalánczi Viktória, Dominika és Adrienn már évek óta tagjai a Pécsi Fordan Táncklubnak, ahol az aranyérmek, s kupák mellett, különdíjat is bezsebeltek már. Dominika és Adrienn ikrek, akik kétszeres, nővérük, Viktória pedig háromszoros Európa-bajnok. Sikereikről, s a mindennapjaikról beszélgettünk velük.



Az ikrek hat-, Viktória kilencéves kora óta táncol a Fordanban akrobatikus rock and roll-t. A legnagyobb testvér kipróbálta már a dzsúdót is, de három év után úgy döntött, őt inkább a csapatsportok érdeklik jobban. A lányok az alapoktól kezdték el , mára már több kupa és érem díszíti szobájukat.

Szalánczi Viktória 1998-ban született, most érettségizett, s a PTE Műszaki és Informatikai Karára jelentkezett építőművészeti szakra. Szalánczi Dominika és Adrienn 2002-ben születtek. Ők az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolába járnak, s kitűnően tanulnak.

A Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett Látványtánc Európa-bajnokságon is hatalmas sikert ért el az Elysium akrobatikus rock 'n' roll női formáció idén, amelynek a három nővér is lelkes és ügyes tagja . A csapat arany minősítést kapott, s még a különdíj is az övék lett. Emellett részt vettek minősítő versenyeken, s további bajnokságokon is a testvérek, ahol szintén szépen szerepeltek. A lányok ügyességén, szorgalmán kívül természetesen a klub edzői, Papp Viktor és Majorlaki Ágnes is kellettek a sikeres eredményekhez.



A kisebbek tavaly még juniorban táncoltak egy másik csapattal, akkoriban az Eb-n második helyezést értek el, a nagyobbik lány viszont már háromszoros Európa-bajnok. Idővel az ikerlányok is bekerültek az Elysium nevű csapatba, íg y erősítve nővérüket a sikerekben. Jelenleg tizennégyen vannak, bár az Eb-n csak tizenhárman vettek részt.

A következő videóban megnézhetik hogyan szerepeltek a lányok a 2017-es Európa-bajnokságon. A két kisebbik lány fehér ruhában táncol, míg a nagyobbik feketében szerepel a Párbaj című koreográfiában.