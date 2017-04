Hannibal Lecter, sőt, még Harry Potter is feltűnik a PEN-csapatok vetélkedésén

Pénteken kezdődik a Pécsi Egyetemi Napok, azaz a PEN, ahol a karok csapatai ismét megmérkőznek egymással. Nagy buli lesz, az tuti. Íme, a résztvevők:

GrifPENdél: - Mi vagyunk a Művészeti Kar csapata. Közülünk többen tervezőgrafikusok, de vannak festő és szobrászhallgatók is. Idén a Harry Potter témáját dolgoztuk fel és a nevünkhöz híven elkészítettük a GriffPENdél ház logóját. Az oroszlánt macskára, a bordó és arany színt, pedig rózsaszín-kékre cseréltük. Történetünk az egyetem 650 éves születéséhez kötődik , azzal magyarázva, hogy ennyi ideje folyik boszorkány- és varázslóképzés Pécsett. A GrifPENdél felkészülése nem könnyű, mivel a halálfalók akadályozzák, de Dumbledore szavára mindenki felhagy a csatával és együtt ünnepelik eme fantasztikus eseményt. Persze versengés mindig lesz, de egy remek élmény kedvéért mindenki összhangba tud kerülni más csapatokkal. Viszont az aranyporunktól mindenkit óva intünk, ha együtt megyünk az utcán, vigyázzanak.

PENdiánok: - Mi vagyunk az Egészség Tudományi Kar csoportja. Van köztünk ápoló, mentőtiszt és gyógytornász szakos is. Heti kétszer gyűlünk össze a főhadiszállásunkon, a Laterum kollégiumban, ilyenkor mindig jut idő egy csapatépítő csocsóra, vagy egy közös vacsorára. Sokat járunk bulizni, ami előtt együtt alapozunk. Így vált törzsi italunkká a Mézga (rum, pálinka, cukor, citrom, fahéj). Célunk indiánként egyetemet alapítani Pécsett. Szerintünk nem a győzelem a lényeg, hanem az, hogy jól érezzük magunkat. Büszkék vagyunk a jótékonysági küldetésre, hiszen a Gyermekklinika kerítését festettük le, amire ráfért a renoválás . A logónk közepén egy bölénykoponya van, ez jelképezi törzsünk hovatartozását, és azt hogy az álmaink nagyon fontosak. A nagy Manitou legyen veletek!

PENszülöttek: - A Természettudományi Kar színeiben rendszerint tizenöt fős csapattal veszünk részt a PEN vetélkedőn. Mi testnevelő edzőkből, sportszervezőkből, osztatlan tanári és földrajz szakos tanulókból tevődtünk össze. A maja kultúrát választottuk témánkul, saját tervezésű logónkon a jelmondatunk is olvasható -Légy bátor, mint a PENszülöttek, de jámbor, mint PENdiana Jones!- Csapatkapitányunk PENdiana Jones, akinek kalandjait követve ismerhetjük meg a maják életét, és a TTK kialakulását. Lesz harc, utazás, zene, tánc és talán még világvége is. Szemmel tartjuk a többi csapatot, hogy miként állnak hozzánk képest. A fejünkben megvan egy rangsor, de bárhogy alakulhat a végeredmény, megérte elindulni. Természetesen örülnénk, hogyha harmadik alkalommal is a TTK nyerne, de addig is igyekszünk mindenből a legtöbbet kihozni, és jól érezni magunkat.

PENergency: - Mi, a PTE Kultúratudományi Kar tanulói vagyunk. Érdekesség, hogy a kar egyik fele Pécsett van, a másik Szekszárdon. Tehát minden téren vegyes csapat vagyunk. Van köztünk óvodapedagógus, tanító, informatika-könyvtáros és andragógiahallgató is. A nevünk, PENergency, megtévesztő lehet, hogy az ÁOK diákja vagyunk. De nem bánjuk, mert olyan embereket alakíthatunk, akiket a való életben nem, és ettől nagyon izgalmas. Azért lettünk orvosok, mert témánk szerint egy ismeretlen kór ütötte fel a fejét. Pen-elvonási tünetek, alacsony véralkoholszint észlelhető. Utoljára 650 éve volt ilyen járvány. Legkiválóbb orvosaink szállnak harcba a veszélyes kórral szemben, mint Dr. BubóBubó főorvos, Dr. Oetker gyermekorvos és Dr. Hannibal Lectert belgyógyász. Egyik fegyverünk a napi minimum 2017 vidám mosoly. Mi már így is nyertünk, hogy ilyen fantasztikus közösség alakult ki.

Képünkön: a GrifPENdél csapata.