Hangszeresss, avagy hangszert a kézbe a Zsolnay Negyedben is - jöhetnek az új tehetségek

A Cseh Tamás Program keretében a "Hangszert a kézbe" rendezvénysorozatot abból a célból szervezték meg, hogy minél több fiatallal megszerettessék a zene világát. Az országjáró roadshow a Zsolnay Negyedbe is ellátogatott.



Az esemény szerdán egy rendhagyó énekórával kezdődött, a tábla helyett színpad állt a gyerekkel szemben, a tanárokat pedig két zenész (Kékkői Zalán és Rékasi Attila) váltotta fel negyvenöt perc erejéig. Amikor a Pécsi Református Kollégium általános iskolásai megérkeztek az E78 épületébe, a tanárnő csak annyit mondott nekik:

"Gyerekek! Vár a vörös szőnyeg" . Érthető, hiszen a résztvevők jelentős részét igazán muzikális gyerekek alkották.

Az előadást a Queen népszerű számával, a We will rock you-val nyitották meg. A zene ugyan playbackről ment, de ez a gyerekek lelkesedését nem csillapította. Aztán elsajátíthattak minden olyan zenei alapelemet, amik szükségesek ahhoz, hogy maguk is komponáljanak egy saját szerzeményt. Végül a zeneóra befejeztével a gyerekek egy saját dallal mehettek haza .

Előtte azonban még bepillanthattak egy hangszerektől zsúfolt szobába. Voltak ott dobfelszerelések, gitárok és még dj-szettek is. Nem csak a gyerekek, a sajtó képviselői is rácsodálkoztak a felhozatalra, sőt, a gyerekeket szerdán meglátogató kulturális államtitkár, Hoppál Péter is meglepődött a hangszerrengeteg láttán.

Érdeklődésünkre azt mondta, bízik benne, hogy a Cseh Tamás Program eredményeképp még több gyerek kezd el zenével foglalkozni. S ki tudja, talán tíz, vagy húsz év múlva egy neves zenész kijelentheti: a Cseh Tamás Programon fogott először hangszert a kezébe.