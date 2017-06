Hamarosan teljesen felújítják az egypúpút - Durva dugókra azért számítani kell

Sok a baj vele

A híd rossz állapotban van, amit a folyamatos karbantartások is bizonyítanak. Pár éve törmelékek potyogtak a járókelőkre, de az építménye vízelvezetése is sok gondot okoz, ráadásul a számtalan kátyú szükséges javításai miatt rendszeresek a sávlezárások is.