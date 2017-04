Hamarosan kiderül, ki lesz az idei Pécs Szépe, a leendő győztes már köztük van

Idén április 29-én a Kodály Központban rendezik meg egy jótékonysági gálaest keretén belül a Pécs Szépe Szépségversenyt, amely, ha minden igaz, hamarosan Baranya megye legrangosabb szépségversenye lesz. Az eddigi eseményekről Varga Andreát, a verseny igazgatóját kérdeztük.

Varga Andrea 2002 óta dolgozik a szépségiparban, volt már modell és szépségkirálynő is. 2009-től átvette a Kaposvár Szépe Szépségversenyt, amelyet Somogy megye legrangosabb szépségversenyeként tartanak nyilván , 2015-ben pedig az ő tulajdonába került a Pécs Szépe Szépségverseny is. A Kodály Központban április 29-én rendezik a döntőt, amelyen fellép Vermes Tímea énekesnő és Herceg Dávid énekes is, s az általuk előadott dalokra fognak a lányok felvonulni.



A hölgyek interneten jelentkeztek a verseny weboldalán keresztül, csaknem ötvenen. Közülük huszonöt lányt válogattak be a középdöntőre, ahol tizenkettőt kiválasztottak a zsűritagok, akik továbbjuthattak.

Hétköznapi viseletben, bikiniben, koktélruhában, menyasszonyi ruhában és estélyiben vonulnak fel a lányok a döntőben, Karácsony Andrea által tervezett ruhákban. A versenyzők több programon is részt vettek már, megcsinálták a hajukat, a körmüket, kezelésbe vette őket egy bőrgyógyász, és masszázst is kaptak. A hétvégén egy lövöldözős, játékos programon vehettek részt, hétfőn pedig wellness napot tartottak.

A verseny után Horvátországba mennek a lányok , ahol kiereszthetik a gőzt, és kikapcsolódhatnak a nagy hajtás után. Több mint két és félmillió forintos össznyereményt kapnak a versenyzők, a győztes készpénzt, autóhasználatot, és egy fehérarany nyakéket is birtokba vehet.

Idén szerencsére nem voltak botrányok, az előző évek során akadtak problémás esetek. A lányok már rengeteget változtak a kezdetek óta, van, aki már több kilót is leadott. A verseny alatt a szervezők mindenről gondoskodnak, a lányoknak összesen két cipőt kell csak magukkal hozni, a többi ruhát és kiegészítőt mind kézhez kapják. Nagy a készülődés, mindenki izgatottan várja a döntő napját. A Facebookon, Varga Andrea oldalán nyomon követhetik az érdeklődők a lányok átalakulását, s a programokat is.