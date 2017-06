Hamarosan három színpadon dübörög a Sétatér Fesztivál

Több mint 40 program, köztük Pély Barna, Tompos Kátya és Geszti Péter koncertje várja a Sétatér Fesztivál résztvevőit június 8-18. között a pécsi Sétatéren. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. által szervezett ingyenes fesztiválról idén sem hiányozhatnak a kézműves kitelepülők, valamint a széles bor- és gasztrokínálat.



A fesztivál csaknem húsz éve a régió borászatának, gasztronómiájának és kultúrájának „közönségtalálkozója", ahol idén körülbelül 30 kitelepülő kínálja portékáit tizenegy napon át. A koncertek mellett papírszínház, kézműves-foglalkozások, könyvvásár és interaktív gyerekműsor is várja az érdeklődőket.

- Nagy hagyománya van már Pécsett a Sétatér Fesztiválnak, ezért arra törekedtünk, hogy megőrizzük a mindenki által szeretett „Sétateres" hangulatot. Ugyanakkor fejlesztettünk is rajta: az idei év újdonsága, hogy immár három színpadon váltják egymást a jobbnál jobb fellépők, így biztosan mindenki talál neki tetszőt - mondta el Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

A Sétatér színpadon láthatók a legismertebb előadók, mint Tompos Kátya, aki otthonosan mozog a jazz, a pop és a világzene világában is. Geszti Péter bemutatja Létvágy című, legújabb albumát. A rapper-szövegíró lemeze azoknak szól, akik szeretik a Rapülőket és a Jazz+Azt, hiszen az új dalok sokszor visszaidézik a korábbi hangulatot, új köntösbe bújtatva. Pély Barna a B The First nevű formációjával érkezik Pécsre és koncertet ad a Hot Jazz Band is, amely a hazai jazz-zenekarok közül elsőként részesült a legmagasabb állami kitüntetésben, a Kossuth-díjban.

Az Akusztik színpadon elsősorban akusztikus produkciókat láthat a közönség, a Rózsakert és a Kioszk között felállított KioXínpadon pedig bemutatkozik többek között Szeder és Mörk, de itt látható majd a Holló Együttes vásári komédiát idéző, interaktív gyerekműsora is.

A fesztiválhoz csatlakozott a Csorba Győző Könyvtár, az Ünnepi Könyvhét alkalmából több programmal, három helyszínen várják a könyvek szerelmeseit. A programsorozat egyik helyszíne a sétatéri Kioszk terasz (KönyvTerasz), ahol pécsi szerzőkkel találkozhatnak az olvasók. A Belvárosi Fiókkönyvtár előtt könyvkiadók, könyvesboltok várják majd az olvasókat, illetve a már hagyományosnak mondható Retro Könyvvásár is kinyit a Belvárosi Fiókkönyvtár udvarában.