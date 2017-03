Hajnalban, a semmi közepén tartott buszpartit a The Immigrants együttes

Ismét európai turnéra készül a The Immigrants együttes, Szlovákiában három koncertet is adnak, utána Magyarország következik, majd Szerbiában, Ausztriában, végül Horvátországban is fellép a pécsi együttes. A turnéról, és a zenekar életéről Károlyfi Balázst, az együttes dobosát kérdeztük.



- Hogyan találtak egymásra?

- A zenekart 2011 tavaszán alapította Badric Adorio Doki énekes, basszusgitáros és Süveges Dominik Dodó gitáros. Nagyon gyorsan megtalálták a zenei összhangot, majd Dodón keresztül csatlakozott Sápi Szabolcs gitáros. Engem az egyik közösségi oldal összetett keresője segítségével találtak meg, majd nem sokkal később kiderült, hogy Dokival egy középiskolába járunk. A zenekarnak Dominik 2012 óta már nem tagja.

- Mindannyian pécsiek?

- Drága gitárosunk, Szabolcs, Dunaszentgyörgy szülötte, rajta kívül mindannyian pécsiek vagyunk, és nagyon szeretjük a várost.

- Hány koncertjük volt már az alakulás óta az országban és azon kívül?

- 281 hazai és 63 külföldi koncertünk volt.

- Milyen élményekkel gazdagodtak a legutóbbi európai turné során?

- A legutóbbi, 2016-os tavaszi turnénk során közel két hónapot voltunk külföldön, 16 országban jártunk, megtettünk körülbelül 15 ezer kilométert, így rengeteg új élménnyel gazdagodtunk. Nagyon sok, nagyszerű zenekarral találkoztunk, akik közül néhánnyal sikerült is közös koncertet adnunk. Jártunk a Horvát tengerparton, Bécsben, Párizsban, Brüsszelben, Luxemburgban, Brémában, Hannoverben, Berlinben, Prágában, Pozsonyban, Kijevben, Moszkvában és Szentpéterváron is, csak, hogy néhány nagyobb várost említsek.

- Érdekelne pár vicces, különleges sztori, amelyek emlékezetesek maradtak az együttes számára.

- Horvátországban, Umagban játszottunk, aznap volt Szabolcs szülinapja, amit kellőképpen meg is ünnepeltünk. Ő személy szerint nem emlékszik ebből sokra, de a buli után a klubtól a szállásig tartó úton elszabadult a pokol, és a sofőrünk is sörrel a kezében vezetett, majd az alapesetben körülbelül tíz perces úton valahol megálltunk és tartottunk egy buszpartit, valamikor hajnalban, a semmi közepén. A másik emlékezetes sztori Oroszországhoz köthető. Sajnos elvesztettem egy fogadást a helyi turné manager ellen, aki ennek nagyon örült. Ezért fel kellett húznom egy fekete női ruhát (szerencsére magassarkú cipő nem volt a méretemben), és az éjszaka közepén elmentünk Moszkvában bevásárolni az esti bulihoz. Valamiért mindenki azt gondolta nem vagyok józan, pedig a parti előtt egy kortyot sem ittam.

- Meséljen kicsit a Granted című dalról!

- A dalt az énekesünk (Doki) írta tavaly egy szál gitárra és énekre. Akkor épp egy szakítás után volt, és úgy érezte nem csak a szerelemnek lett vége, hanem lezárult életének addigi szakasza is. A zenéhez Micsoda Danival (Zanzinger) forgattunk egy minimál stílusú fekete-fehér klipet csillebércen a Studio Einz-ban. Ennek különlegessége az, hogy a dalt a videó felvételek után vettük fel és ez általában fordítva szokott lenni.

- A mostani turné során milyen helyszíneket érintenek majd?

- Az idei tavaszi turné során rengeteg csodás helyre fogunk menni, lesz köztük sok olyan is, ahova már nem ismeretlenként várnak minket vissza. Először Szlovákiában adunk három koncertet, utána Magyarország, Szerbia, Ausztria, és végül Horvátország következik.

- Pécsre visszajárnak még?

- Igen, szeretjük a várost. Én személy szerint szívesen töltöm el itt a szabad időmet és mindig jó találkozni a régi barátokkal, ismerősökkel.

- Itthon mikor adnak újra koncertet?



- Legközelebb Magyarországon március 24-én Komáromban a RÉV-ben játszunk, Pécsen pedig május 12-én a Nappaliban.