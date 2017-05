Hagyományt teremtenének a hagyományból: jön az első Dunamenti Halfesztivál

Nyáron rendezi meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat. A szervezők számos programmal és rengeteg halászlével várják július 22-én a vendégeket, akik borítékolhatóan több ezren lesznek majd.

- A mohácsi németeknek mindeddig nem voltak igazi nagy rendezvényük, ezért arra gondoltunk, hogy ideje lenne már valamivel előrukkolni. Mivel mindenképpen egy helyi jellegzetességet szerettünk volna a középpontba állítani, ezért a választásunk a halászlére esett - magyarázta a Mohácsi Újság.hu-nak Illés Richárd, a fesztivál főszervezője.

- Nem szeretnénk semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel , hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program. A mi fesztiválunk nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek hozzánk majd halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően fogják elkészíteni az ételt.

A résztvevők számáról pontos információ még nincs, hiszen ez lesz az első ilyen rendezvény, azonban a szervezők szeretnék, ha legalább egy-két száz bográcsban főne az étel.

Természetesen az is megkóstolhatja a mohácsi, illetve a többi dunai település halászlevét, aki máshonnan érkezik és nincs mohácsi kötődése, ismerőse.



- Lesznek baráti társaságok, akik maguknak főznek, illetve meghívtunk több halászcsárdát, halfőző mestert is, akik kóstoltatni fognak, bár nem jóllakásig, így lesz lehetőség az étkek megízlelésére. Továbbá kihelyezünk halfőző pontokat is, ahol mohácsi halászlé fog készülni, ebből annyit vásárolnak a látogatók, amennyit csak szeretnének.



Kiderítették: igenis van közük hozzá Illés Richárdék számos kutatást végeztek múzeumban, könyvárban, levéltárban, hogy fényt derítsenek a svábság és a halászlé kapcsolatára. Rengeteg munka után kiderült, hogy a Tolnától a délvidéki Apatinig terjedő szakaszon a halászok nagy része német volt, és sokan hivatásszerűen végezték ezt a tevékenységet. A halászlé tészta eredete is a vízimolnárokhoz köthető, ugyanis egy legenda szerint az apatini molnárok inasokat alkalmaztak, akik ételként halászlevet kaptak, azonban ezzel nem laktak jól, hiszen a halászlé önmagában nem annyira laktató. A vízimolnároknak több sem kellett, fogták magukat és a Duna vizét összekeverték liszttel, s tésztát tettek az inasok ételébe, ami ettől kezdve már jóval tartalmasabb volt, és több energiát adott a munkához.



A fesztivált Mohács szívében rendezik , így mindenki számára könnyen megközelíthető lesz. A halfőző mesterek a Milleniumi emlékműnél mutatkoznak majd be. A Duna Irodaház utcájában, a Szabadság utcában, illetve a Jókai utca egy részén főzhetnek majd a baráti társaságok. A Szentháromság utcában kialakítandó gasztroudvarban lehet majd halászlevet vásárolni.



Illés Richárd hozzátette:

- A kulturális programjaink német nemzetiségi vonalon szerveződnek , fellépnek néptánccsoportok, zenekarok, együttesek, a legtávolabbi mind közül az ausztriai Bockleder Treter együttes lesz. Rajtuk kívül persze mások is színpadra lépnek, lesznek mohácsi kötődésű előadók, stand up Badár Sándor közreműködésével, a hab a tortán pedig Vastag Csaba koncertje lesz. Mindezek után a Diamant Kapelle közreműködésével utcabál fog következni magyar és sváb zenével, illetve ezzel párhuzamosan a Széchenyi térre egy meglepetéssel készülünk a fiatalabb korosztály számára , ennek részleteiről rövidesen tájékoztatjuk az érdeklődőket.



A főszervező elmondta azt is,a fesztivál ideje alatt kézműves-vásárt is tartanak, a sváb hagyományok utcájában pedig a környékbeli falvak népművészei mutatják be, hogyan is kötötték a pacskert, hogyan készítették a kékfestő kellékeket.



Főzésre jelentkezni lehet személyesen a német házban, vagy a www.dunamentihalfesztival.hu oldalon, illetve a +36 20 320 1101-es telefonszámon lehet.



Képünk illusztráció.