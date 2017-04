Ha nem csinálunk minőségi bulvárt, nem lesz kétharmadunk, mondta a Magyar Idők főszerkesztője

Minden politikai oldal részéről úgy érzik, nem érnek kellő súllyal célba az üzeneteik, nincs elég felületük, fogalmazott Gajdics Ottó, a Magyar Idők főszerkesztője a Pécsi Polgári Szalon rendezvényén a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében. Simicskáról, a balliberális sajtóról is szót ejtő médiapiaci elemzését összegezve azt mondta, ha nem csinálnak minőségi bulvárt a nemzeti oldal képviselői, nem lesz többé nemhogy kétharmaduk, hanem a győzelem is elmarad.

- Simicska Lajos rám nem mondta, hogy g*ci, ez csak Orbán Viktornak járt meg, rám azt kiabálta, hogy sz*ar ember vagyok - indított egy bulváros felütéssel legalább kétszáz fős hallgatósága előtt Gajdics Ottó. - A G-nap után aztán tagadta, hogy 180 fokos fordulatra utasította volna a Hír TV, a Magyar Nemzet és Lánchíd Rádió munkatársait, de hát hány fokos fordulat az, ha a Hír TV-ben Kálmán Olga beszélget Gyurcsány Ferenccel - tette fel a kérdést jókora derültséget keltve. - Csodálkozom egykori kollégáimon, de lelkük rajta.



Az újságíró -főszerkesztő a médiapiac helyzetéről szólva kifejtette, nagyon sokan, tulajdonképpen minden politikai oldal részéről arról panaszkodnak, hogy nincs elég felületük. Egyik részről azt mondják, elnyomják őket a balliberálisok, a másik fél meg éppen az ellenkezőjét. Hozzátette, állítólag a szocialisták egyik elnökségi ülésén is elhangzott az az (ön)vád, hogy miért is nem csináltak meg a maguk médiáját, amikor még lehetett.



Kifejtette, 1990 előtt nem létezett jobboldali újságírás Magyarországon, „mi csak álltunk Nagy Imre újratemetésén, hallgattuk a szakállas ifjút (Orbán Viktort), és az azt kérdeztük, mi lesz ebből".



- Ez lett, ami lett, ennyire tellett, amit ma a jobboldali sajtó részéről fel tudunk mutatni. A legrégebbi ilyen újság még nincs 15 éves, a legfiatalabb, a Magyar Idők pedig még kettő se. Simicska ellopta ennek a politikai közösségnek a médiáját, mindent elölről kellett kezdeni - jelentette ki.



Gajdics Ottó emlékeztetett, a felmérések szerint - „tetszik, nem tetszik" - a hírfogyasztók többsége az RTL Klub híradójából tájékozódik. - Ez az arány ugyan csökkenni fog, de csak azért, mert a fiatalok már tévét sem néznek. Többségük már most kizárólag az interneten tájékozódik, és csak bulvárt fogyaszt.



- Éppen ezért a legfontosabb feladatunk, és most magam ellen beszélek is egy kicsit, hogy megtanuljunk minőségi bulvárt készíteni. Ha ezt nem tesszük, nem lesz többé nemhogy kétharmadunk, hanem a győzelem is elmarad.



A balliberális újságírókról szólva azt mondta, ők maguk tagadják, hogy hova tartoznak, és függetlennek állítják be magukat.



- Leginkább úgy lehet jellemezni őket, hogy inverz kisgazdák. Isten, haza, család helyett se istenük, se hazájuk, se családjuk - szögezte le.



Ugyanakkor arról is szólt, hogy nem árt mindkét oldal sajtóját figyelemmel kísérni, „ de csak mértékkel, hogy tudjuk, miről mit gondolnak, hogy értsük, miről beszélnek nagyhangú emberek a buszon" .



- Az a közös feladatunk, ha innen hazamegyünk, mondjuk el otthon, a saját kis közösségünkben, mit érdemes olvasni, nézni, hallgatni, s akkor lesz médiánk - jelentette ki Gajdics Ottó.