Gyermeknapon megnyílnak a tűzoltólaktanyák

Minden gyerek szeretne tűzoltó lenni, a katasztrófavédelem pedig gyermeknapon lehetőséget is biztosít erre. Május utolsó vasárnapja a szervezetnél hagyományosan a gyerekekről szól, így idén is megnyílnak a tűzoltószertárak kapui május 28-án, immár negyedik alkalommal. Ezúttal Baranyában tizenegy helyszínen várják a tűzoltók a gyermekeket, szüleiket és minden érdeklődőt.



A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett az önkéntes tűzoltó egyesületek is fogadják a tűzoltók munkája iránt érdeklődő kicsiket és nagyokat.

Az elmúlt három évben gyerkőcök tömege ismerkedhetett meg a tűzoltók izgalmas életével. A tűzoltószertár egy olyan speciális környezet, ahová csak ritkán juthatnak be látogatók. Most vasárnap azonban gyermekek, szüleik és a tűzoltóautók szerelmesei is megtekinthetik a laktanyát, a tűzoltók járműveit és a különleges felszereléseket.

A nap folyamán több próbariasztást is tartanak a tűzoltók, így az emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az érdeklődők. Az tűzoltólaktanyák ingyenesen, mindenféle előzetes regisztráció nélkül látogathatóak, május 28-án (vasárnap) délelőtt 10 órától délután 16 óráig.

Baranya megyében, Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson, Szigetváron, Sellyén és Véménden is nyitva állnak a tűzoltó laktanyák az érdeklődők előtt. A hivatásos tűzoltóságok mellett, Pécsett, Szabadszentkirályon, Szentlőrincen és Majson az önkéntes tűzoltó egyesületek is szeretettel várja a családokat május utolsó vasárnapján.

Baranya megyében az alábbi helyszíneken várják a látogatókat:



Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs

7960 Sellye, Dráva utca 23.



Komlói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7300 Komló, Berek u. 12.



Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7627 Pécs, Engel J. u. 1.



Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7700 Mohács, Liszt F. u. 28.



Siklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7800 Siklós, Gyűdi u. 24.



Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7900 Szigetvár, József A. u.87.



Véméndi Katasztrófavédelmi Őrs

7726 Véménd, Szabadság tér 11.

Pécsi Kutató-mentő és Tűzoltó Egyesület

Pécs, Málomi út 1.

Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szabadszentkirály, Petőfi Sándor u. 90.

Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Szentlőrinc, Széchenyi u. 18/1

Majsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Majs, Táncsics Mihály u. 378.