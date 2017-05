Gyerekeket látott vendégül a Pécsi Balett és az E.ON, sok lurkó most volt először színházban

Telt házas előadással zajlott a Hófehérke és a hét törpe című mesebalett. Az előadás különlegességét az adta, hogy a 220 ülőhelyet olyan pécsi gyerekek és kísérőik foglalták el, akik az E.ON meghívására, ingyenesen vehettek részt az előadáson - tájékoztatta lapunkat a vállalat.



A Baranya Megyei Gyermekotthon, a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint az E.ON EnergiaKaland oktatási programjába bekapcsolódott további pécsi iskolák tanulói is meghívást kaptak a mesebalettre. Az alsó tagozatos kisgyerekek közül sokan először találkoztak a színház, és a legtöbben először a táncművészet világával.

Károlyi Zsuzsanna, az E.ON marketing és kommunikációs vezetője az előadást követően elmondta, "Pécs hagyományainak értékes és különleges részét képezi balett társulata.

- A Pécsi Balettel 17 éve fennálló együttműködésünk egyik legszebb kezdeményezése, hogy az egészen pici gyermekekkel is megismertethetjük a táncművészet szépségét. Ez a második év, amikor egy mesebalett előadáson pécsi gyerekeket látunk vendégül. A kis herceg után most egy még inkább ismert és szeretett történet kapcsán találkozhatnak a gyerekek - jellemzően először - a tánc világával. Hogy ez a találkozást még izgalmasabbá tegyük, egy máskor nem elérhető lehetőséget is kínáltunk: a nézőtér mellett a színpad is az övék volt. Megismerkedhettek a díszletekkel, a kosztümökkel és a mese minden szereplőjével. Valami különlegeset, élményt adtunk a gyerekeknek."

A gyerekeket a kulisszák között Vincze Balázs, Harangozó-díjas, Imre Zoltán és Seregi-díjas művész, a Pécsi Balett igazgatója kalauzolta. "A tánc absztrahált művészeti ág, a balett eredendően nem tömegeket szórakoztató műfaj. A polgári értékek - így tehát a táncművészet is - azonban a társadalom működéséhez, erkölcsi tartásához, szellemi és lelki fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges tartópillérek.

Az E.ON hosszú évek óta kitartó támogatója Pécsi Balett munkájának, társadalmi felelősségvállalásával ezáltal közvetve segíti a táncművészet népszerűsítését. Számos közös projektünk közül kiemelkedik a tavaly elindított kezdeményezés, mely az új élményekre még nyitott, óvodás és kisiskolás korosztályt ajándékozza meg egy nekik szóló táncelőadással. Próbálunk együtt irányt mutatni a művészetek felé, példát a kulturált és egyben szórakoztató időtöltésre. Bízunk benne, hogy a pozitív élmény hatására a gyerekek visszatérnek majd, s ha nem is válnak mindannyian balettrajongóvá, az nem lesz kérdés számukra felnőttként sem, hogy a táncművészet meghatározó része a művelt ember mindennapjainak." - mondta el az igazgató.