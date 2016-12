Góra Zoltánt nevezték ki a Katasztrófavédelem főigazgatójává

Pintér Sándor belügyminiszter január elsejei hatállyal kinevezte dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, megbízott főigazgatót a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjévé. A Mohácson született Góra Zoltán korábban a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is vezette.



A belügyminiszter határozatait a katasztrófavédelmi főigazgatóság december 21-i ünnepélyes állománygyűlésén hirdették ki.

- Az új parancsnokok kinevezésénél az elsődleges és legfontosabb szempont mindig az, hogy milyen szervezet élére keresünk vezetőt - mondta Pintér Sándor. - A katasztrófavédelem egy stabil alapokon álló, központosított szervezet, amely az állampolgárok osztatlan bizalmát és elismerését élvezi. Mint ilyen, a katasztrófavédelemnek és a szervezet vezetésének egyaránt a legmagasabb szintű elvárásoknak kell megfelelnie. Az új parancsnokoknak van mire támaszkodniuk és a szervezetnek köszönhetően az ország teljes lakossága biztonságban érezheti magát" - fogalmazott Pintér Sándor, majd a katasztrófavédelem előtt álló új elvárásokat is ismertette:

- Ennek megfelelően a szervezetnek az elkövetkező években folyamatosan mindent meg kell tennie az országban előforduló tűzesetek számának csökkentéséért, emellett a hatósági és a kéménysepréssel összefüggő feladatokra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni. Fontos a szervezet reakcióidejének javítása, a fehér foltokat lefedő katasztrófavédelmi őrsök számának növelése, az önkéntes tűzoltó egyesületekkel való együttműködés továbbmélyítése és a szervezet informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése - hangoztatta a belügyi tárca vezetője.



Válaszbeszédében Góra Zoltán így fogalmazott:

- A kinevezés számomra az elismerés, a munkámba vetett bizalom jele, ami egyrészt megtisztelő számomra, másrészt büszkeséggel tölt el. Ugyanakkor tisztában vagyok az ezzel együtt járó felelősséggel is. Megtisztelő, egyben felelősségteljes egy olyan szervezet vezetésére felhatalmazást kapni, amelynek tevékenységét a társadalom kivételes megbecsülése övez. Ez egyrészről megkönnyíti a mindennapokat, másrészről azonban még nagyobb felelősséget ró rám, ránk, hiszen az elvárások is fokozottak, és ezeknek kötelességünk újra és újra megfelelni. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az állampolgárok a legféltettebbet, saját és családtagjaik életét, biztonságát bízzák ránk. Főigazgatóként arra tettem ígéretet, hogy folytatom elődeim munkáját, hogy a katasztrófavédelem úgy, mint eddig, ezután is minden pillanatban képes legyen az alaprendeltetéséből adódó feladatok magas szintű ellátására" - mondta a tűzoltó vezérőrnagy.

Góra Zoltán 1970-ben, Mohácson született. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola elvégzése után 1993 októberében nevezték ki a Pécsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság állományába. 2003-ban elvégezte a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát. 2011-ben kinevezték a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójává, 2012 júliusától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese volt.