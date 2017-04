Gólyahír: megszületett Michelisz Norbert kislánya

Valamivel korábban, mint várták, de megszületett Michelisz Norbert első gyermeke.



A himesházai autóversenyző tavaly decemberben, a Facebook-oldalán jelentette be a nagy hírt rajongóinak, miszerint jövő áprilistól már két lány szurkol érte otthon. Így tehát a születendő gyermek nemét, sőt nevét is előre lehetett tudni, hiszen mint már korábban megírtuk , a mindössze pár hónap alatt felépített saját versenycsapatát is részben az utódról nevezte el.

A M1RA után Mira is megérkezett, igaz, kicsit korábban mint várták, hiszen arra lehetett számítani, hogy április elején, a túraautó-világbajnokság első futama után jön majd világra. Michelisz Norbert felesége Johanna végül még éppen márciusban, 31-én adott életet első közös gyermeküknek.

„A mai napon 13 órakor megszületett szeretett kislányunk, Michelisz Mira Léna. Mindenki jól van és hihetetlenül boldogok vagyunk" - újságolta el a nagy hírt a friss édesapa a Blikknek nyilatkozva.

Érdekesség, hogy a kislány éppen azt a napot választotta, amikor Michelisz versenycsapata debütált Grúziában, a TCR idénynyitó versenyhétvégéjén. A himesházai autóversenyzőnek nem lesz sok ideje babázni, ugyanis jövő hétvégén már a WTCC idei szezonja is elkezdődik, a bajnokság első fordulóját Marokkóban rendezik.