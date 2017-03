Gasztronómiai szélmalomharcot vív Brunner Attila, a kulináris olimpián díjazott szakács

A Blöff Bisztró szakácsa szerint a pécsiek többsége még mindig akkor elégedett egy éttermi menüvel, ha lelóg a tányérról a rántott hús. Persze - tette hozzá a lapunknak nyilatkozó Brunner Attila - nincs ezzel semmi gond, maga is készít egyszerűbb fogásokat, de úgy gondolja, a gasztronómia ennél többet is tud nyújtani a vendégeknek. Csapatával már a jövő évi világbajnokságra készül.



- A kulináris olimpiának is nevezett rangos megmérettetésről bronzéremmel térhetett haza tavaly ősszel. Hogyan emlékszik vissza a németországi versenyre?

- Hatalmas élmény volt - kezdte Brunner Attila (képünkön). - A világ szinte összes országából érkeztek szakácsok Erfurt városába, csaknem 6500 versenyző vett részt a megmérettetésen. Mindannyian rendkívül felkészültek voltak, így komoly eredménynek tartom, hogy bronz minősítést értem el a kategóriámban. Sok lemondással járt a versenyt megelőző időszak, a gyakorlás miatt még a családomra is alig jutott idő.

- Milyen feladatot kapott az olimpián?



- Tizenhat grammos falatkákat, illetve egy ötfogásos menüsort kellett elkészíteni. Ehhez mindössze a szállásom kis konyhája állt rendelkezésemre. Egyes országok csapatai viszont olyan buszokkal éreztek, amelyekben olyan nagy mobil konyhákat alakítottak ki, amelyeket éttermek is megirigyelhetnek. A párom, illetve Kosztolányi Zoltán, a Zsolnay Szakiskola oktatója kísért el Németországba. Ha ők nincsenek, lehet, hogy fel is adom, annyira ki voltam borulva.

Névjegy Brunner Attila 1970-ben született Budapesten, tizenegy éve él Pécsett. Harminc éve dolgozik szakácsként, jelenleg a Blöff Bisztró csapatát erősíti.

Nevelt lánya, illetve fia is vendéglátással foglalkozik. Hogy unokája is ezt a szakmát választja-e, egyelőre kérdés, mindenesetre jó esély van erre, mondta mosolyogva ezzel kapcsolatos kérdésünkre a díjazott szakácsmester.

- Van kereslet Pécsett egy 16 grammos falatkákból álló olimpiai menüsorra?



- Mi az úgynevezett fine dining vonalat követjük a versenyeken: kis adagos, de szépen elkészített, ízletes ételeket készítünk. Sajnos sokakban mind a mai napig az él az éttermi szolgáltatással kapcsolatban, hogy az a jó, ha a rántott hús lelóg a tányérról. Természetesen ennek is helye van a kínálatban, ám ennél a gasztronómia lényegesen többet tud nyújtani. Ha a családommal elmegyek egy étterembe, élményeket keresek, olyan ízeket, amelyekkel otthon nem találkozom.

Az olimpiai után főnököm kérésére elkészítettem a versenyen tálalt menüsort. A vendégek először furcsán nézték, többen megkérdezték, hogy jól fognak-e ezzel lakni. Többen azóta is rendszeresen visszajárnak, ennél jobb visszajelzés nem kell. Azóta is próbálkozunk a kínálat szélesítésével, de gyakran úgy érzem, szélmalomharcot vívunk a Blöff Bisztróban a gasztronómia megújítása érdekében.

- Jövőre világbajnokságot rendeznek. Indul a versenyen?