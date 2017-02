Gálával indul a Pécsi Fordan Táncklub rendezvénysorozata

2017. év első félévében minden hónapra jut valamilyen Fordanos rendezvény. Az első állomás február 19-én, vasárnap délután négy órakor kezdődik a Lauber Dezső Sportcsarnokban, a komoly hagyományokkal rendelkező Félévzáró Gála.



A gálának kettős célja van. Egyrészt a versenyző csoportoknak egy szezon előtti erőfelmérés, hiszen már március negyedikén utaznak az első akrobatikus rock 'n' roll táncversenyre. Másrészt szerepeltetni azokat a táncosokat, csoportokat, akik még nem versenyeznek, itt remek szereplési lehetőség kapnak. Ilyenkor a nyilvánosság előtt mutatkoznak be azok a kezdő csoportok is, akik 2016. szeptemberben iratkoztak be a Fordan Táncklub valamely kurzusára.

A Fordanosok Félévzáró Gálája két részből fog állni, 1 - 1 rész körülbelül másfél órás lesz. A gálán összesen 340 táncos 45 produkciója fog bemutatkozni. Fellépnek az akrobatikus rock 'n' roll párosok és leányformációk minden korosztályban, bemutatkoznak a Fashion Dance csoportok, de láthatjuk a klub elitjének számító un. referencia csoportot is látványos show tánc produkcióval. A gála legifjabb szereplői az apro(c)k rock 'n' roll táncosok lesznek, akik nagyrészt a 6 - 7 éves korosztályt képviselik.

A fellépés után minden táncos színes emléklapot kap. A műsorszámok a Pécsi Fordan Táncklub 15 oktatójának, edzőjének és asszisztensének munkáját dicséri.

A rendezők ezúttal is számítanak a közönség aktivitására. A Gála ideje alatt szimpátiaszavazásra lesz lehetőség a közönség részéről. Este hét körül derül ki, hogy ki a nézők kedvenc csoportja, párosa, vagy táncosa. A győztes egy óriási serleggel lesz gazdagabb. Mint minden Fordanos rendezvényen, ezúttal is értékes ajándékokat, utazásokat, utalványokat sorsolnak ki a rendezők a lelkes szavazók közt.

A Félévzáró Gála remélhetőleg komoly közönségsikerre számíthat, hiszen a hozzátartozók, barátok, ismerősök mellett nagyon sok táncszerető pécsi látogatja a színvonalas Fordanos rendezvényeket.