Futurisztikus alakok, átszellemült játékosok - hatalmas érdeklődés övezte az idei PlayIt-et is

Idén is hatalmas volt az érdeklődés a pécsi PlayIt Show iránt, a nagyszínpadon változatos programok, a különböző termekben pedig fantasztikus játékok és vásár fogadta az érdeklődőket.



Hamar elfogytak az online belépők Kelet-Közép-Európa legnagyobb gamer és IT rendezvényén, a pécsi PlayIT Show-n, amelyet szombaton az Expo Centerben rendeztek.

Délelőtt tíz órakor már kígyózott a sor , alig lehetett bejutni az eseményre. Rengeteg fiatal érdeklődött a különféle számítógépes játékok iránt, amelyek között a legmodernebbek mellett a klasszikusokat is ki lehetett próbálni régebbi gépeken. Tíz óra után egy programismertetővel és egy megnyitóval kezdődött a show, majd kvízekkel és különböző játékokkal kapcsolatos programokkal folytatódott a nap. Híres videósok kápráztatták el a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt , akik többek között a legújabb játékokról tartottak előadást, és több izgalmas vetélkedőre invitálták a résztvevőket.

Délután három órakor léptek fel a coosplayerek, ők a PlayIT figyelemfelkeltő jelmezesei. A gyerekeknek még a szavuk is elállt, amikor egy extrém figura sétált el mellettük, voltak, akik szelfizni is leálltak velük. Nagy volt a kínálat a játékkiállításon és a vásáron , az emberek folyamatosan a pultok előtt bámészkodtak, bár néhányuk sokallta az árakat. Az éhes vendégek rendelkezésére állt egy ebédlő részleg is, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére való ételt.

Az Xbox One konzolokon és brutálisan erős ASUS ROG gépeken próbálhatták ki az érdeklődők legújabb játékokat, akikből természetesen most sem volt hiány, sokan dörmögtek is, mert alig lehetett szabad géphez jutni.