Furcsa párosítás: kémia és biosz mellett hittant is tanít a Leőweyben dr. Nagy Mária

Meglehetősen ritka, hogy természettudományos tárgyakat oktató tanár hittanra is tanítsa a diákjait. Dr. Nagy Mária, a Leőwey Klára Gimnázium biológia-kémia szakos pedagógusa viszont pontosan ezt teszi. Amint mondja, mindkét területen a miértekre keresik a választ.

Osztályfőnök, kémiát, biológiát és hittant is tanít Nagy Mária a Leőwey Klára Gimnáziumban, ahol immár 28 éve dolgozik. A Magyar Kémiaoktatásért Díj birtokosa generációk sorát nevelte, tanítványai közül pedig nagyon sokan úgy gondolnak rá, mint „A" tanárra, aki segített megalapozni az életüket.

- Fontos a továbbtanulás, de abban, hogy valaki hova megy tovább, nem csak az én személyes hatásom, hanem az ő egyéni ambíciója is benne van - fogalmazott dr. Nagy Mária. - Nyilván fontos szempont, hogy ma kifelé kacsintgatnak a diákok, szeretnének világszerte is elismert egyetemekre menni. Én próbálom az értékek felé terelgetni őket. Szeretném, ha mindenben azt találnák meg, azt a helyet, ami hosszú távon az ő boldogulásukat segíti. Tehát ne olyan munkát válasszanak, amit nem örömmel csinálnak. Az osztályfőnöki munka számomra ezt is jelenti, így terelgetni. Ha valaki nem ismeri önmagát annyira, akkor is próbálja meg megtalálni azt, ami neki jó és szívesen csinálja. Annál rosszabb nincsen, ha valaki olyasmivel foglalkozik, amit nem szeret.



Nagy Mária a biológia-kémia mellett hittant is tanít. Úgy véli, a két terület nem is annyira különbözik egymástól, mint amennyire első (és második) pillantásra tűnik.



- Tény, hogy más a megközelítési módja mindegyik tárgynak. Mégis ugyanazt vizsgálják, a természetet. Mindkét terület a miértekre keresi a választ. Miért ilyen ez a világ? Miért ilyen színes, miért van benne az ember és a többi. Tehát mások a kérdésfelvetések és ez nekem direkt jó, mert szerintem ettől szélesebb a látásköröm. Ha megtanítom, hogyan fejlődik az ember, a zigótából hogyan lesz megszületett kisbaba, azt tudjuk, értjük. De, hogy miért olyannak születik meg, az egy egészen más gondolatkör, más világ. Nekem erről beszélni csodálatosan jó dolog.



Névjegy Dr. Nagy Mária Pécsett született, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, Szegeden szerzett biológia-kémia szakos tanári diplomát. Először Siklóson, később a Nagy Lajos Gimnáziumban oktatott. A Leőwey Klára Gimnázium biológia-kémia szakos tanára, immár huszonnyolc éve.

S mindezt nem is csak középiskolás-fokon:



- Igazából megadatott mind a két tárgyból, hogy jól szerepeltek OKTV-n a diákjaim. Épp a napokban tudom majd meg, hogy Takács Martin milyen helyezést ér el, mivel a hétvégén voltunk kémia OKTV-n. Martinnal számolgattuk, hogy szinte négyévente volt egy-egy nagyon jó eredmény. Ebből az is látszik, hogy voltak kihagyások. De ez nem törvényszerű, hogy minden negyedik évben van ilyen diák. Azért ez mindféleképpen nagy öröm.



Hozzátette még azt is, hogy az is nagyon érzés, hogy akik nem OKTV-s versenyzők, hanem egyszerűen továbbtanultak, később azt mondják: „hú, hát az egyetemen a többiek csak néztek, mi meg ezt már csináltuk, és de jó volt, és én ezt értettem." Na, ezek az igazán jó dolgok.