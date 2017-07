Folytatódott a viharkárok felszámolása a megyében

A baranyai tűzoltókat a szerdai napon és csütörtök hajnalban is főként a viharral kapcsolatos műszaki mentésekhez riasztották. Az elmúlt napokban már közel harminc esetnél volt szükség a tűzoltók munkájára.



Markócon egy tízméteres kőrisfa dőlt az útra, Újpetre közelében, pedig egy nagyméretű faág lógott az út fölé. Mattyon egy tizenöt méteres fa dőlt az útra és a felsővezetékre, Pécsett a Gosztonyi utcában szintén egy fa dőlt melléképületre A tűzoltók láncfűrésszel avatkoztak mindegyik helyszínen, személyi sérülésről nem érkezett bejelentés.

Csütörtök hajnalban egy fa dőlt Pécsett a Tüzér utcai mentőállomás kapubejárójára, ami akadályozta a mentők közlekedését. A tűzoltók rövid időn belül megszüntették a forgalmi akadályt. A rendőrség épületéhez, az Athinay útra is fakidőlés miatt riasztották a tűzoltókat.

A közlekedést is több helyen korlátozták a kidőlt növények. Pécsett az Ércbányász utcában az útra dőlt egy növény. A Hajnóczy úton, a József Attila úton, a Berze Nagy János utcában és a Szigeti úton is a gyalogosközeledést veszélyeztette egy-egy nagyméretű, lógó faág. A Mártírok útján egy családi házra dőlt egy fa, amely megrongálta az épület tetejét is.

A Maléter Pál utcában hulladékgyűjtő edényre és személyautóra dőlt egy fa. Szintén Pécsett, a Petőfi Sándor utcában is egy parkoló autót rongált meg egy kidőlt fa. A műszaki mentések befejeződtek, a déli órákra minden esetet felszámoltak a tűzoltók.