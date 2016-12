Fényfestés világította meg a Széchenyi teret

Nem mindennapi meglepetésben volt részük a pécsi Széchenyi téren sétálóknak a téli napfordulón, december 21-én, sötétedés után. A nyáron hatalmas sikerrel zajlott Zsolnay Fényfesztivál hangulatát elevenítették fel a szervezők fényfestéssel és a fesztiválról készült videó bemutatásával, egyúttal bejelentették az esemény jövő évi dátumát.

A nyárihoz hasonlóan szerdán ismét fénybe borult Pécs belvárosa, látványos fényfestést kapott a Dzsámi és az Irgalmas rend temploma. A szervezők most mutatták be a Zsolnay Fényfesztivál összefoglaló videóját, felidézve, ahogy július 1-3. között több tízezren élvezték az ország első fényfesztiváljának látványos épületvetítéseit, fényinstallációit és a Székesegyház épületére komponált mapping alkotások versenyét. A rendkívüli siker után nem is volt kérdés: 2017-ben ismét megrendezésre kerül a Zsolnay Fényfesztivál. A szerdai bejelentés nyomán immár a dátum is tudható: jövőre június 30. és július 2. között újra fényárban fog úszni Pécs belvárosa.

- Mivel a téli napforduló az év legrövidebb, legsötétebb napja, úgy döntöttünk, hogy „pótoljuk" a hiányzó fényt, hiszen a Zsolnay Fényfesztivállal megkezdett úton továbbhaladva szeretnénk, ha jövőre is Pécs lenne a nyár fénypontja - mondta a szerdai megmozdulásról Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője. Hozzátette: egyúttal céljuk volt az is, hogy az ünnepek előtt látványos meglepetéssel szolgáljanak a pécsieknek, ezzel is boldog karácsonyt kívánva a cég nevében.

A fényalkotások létrehozásában olyan országos hírű, elismert fényfestő csapatok vettek részt, mint a Labor Fényfestő Műhely, a LaLuz Visuals és az Attaray Visual.

A téli napforduló apropóján több program is zajlott szerdán: délelőtt EOZIN Fény-Hang ünnep volt a Zsolnay Mauzóleumban. A legenda szerint a Mauzóleumban ezen a napon, amikor a Nap delel, a beeső fény feltárja az eozin titkát. Az épület ablakának tájolása is ezt segíti, ugyanis az év legrövidebb napján 11 óra körül a kerek ablak, illetve a célkeresztszerű osztása révén a fény megvilágítja az eozin feszületet, amin szétszóródnak a fénysugarak, így tovább növeli a ragyogást és páratlan fényjátékot eredményez. Egyes elméletek szerint az oltárról a fény visszatükröződik a Mauzóleum kegyeleti szintjére is, néhány percre megvilágítva Zsolnay Vilmos szarkofágját.