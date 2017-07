Felújított szobákba költözhetnek a Tüzér utcai idősek otthona lakói - folytatódnak a fejlesztések

Lezárult az első ütem a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény Tüzér utcai idősek otthonának felújítása során. Így hét szoba teljesen megújult, korszerű lett a vizesblokk és 16 bentlakó költözhet új helyiségbe - jelentette be dr. Őri László alpolgármester szerdán.

Mintegy 20 millió forintos ráfordításból újította fel a város a Tüzér utcai otthon egyik szárnyát, egyben ez a beruházás volt az épület korszerűsítési munkálatainak első üteme.

Mint azt dr. Őri László a szerdai ünnepélyes átadón elmondta, az új lakrészekbe azok az idősek költözhetnek új helyiségekbe, akik korábban egy másik épületben éltek a Tüzér utcai komplexum még fel nem újított egységében. A 16 nyugdíjas nemcsak új szobákban élhet ezentúl, hiszen az azokhoz kapcsolódó vizesblokk korszerűsítését is elvégezték.

Pécs alpolgármestere egyben a városrész önkormányzati képviselője is, így tisztában volt azzal, hogy az épületegyüttesre ráfér a felújítás, mondta. Éppen ezért, tette hozzá, egy több ütemből álló korszerűsítési tervet dolgoztak ki a szakemberekkel. Ennek első eleme a most átadott 16 szoba.

- Az előttünk álló időszakban kerül sor az energetikai korszerűsítésre, hogy az otthon infrastruktúrája e tekintetben is megfeleljen a XXI. század követelményeinek - tért ki a következő feladatokra az alpolgármester.



Őri László szerint amellett, hogy komfortos lakhely álljon az idősek rendelkezésére, fontos a színes közösségi élet, a gazdag programkínálat is. Erre az új intézményvezetővel közösen ígéretet is tett.