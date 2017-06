Felújítják a komlói vásárcsarnokot és a piacteret

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a komlói önkormányzat felújítja a vásárcsarnokot és a piacteret. Több parkolóhely, igényesebb körülmények, valamint a vevőknek és eladóknak is kényelmesebb elárusítótér lesz a város egyik legforgalmasabb intézményében.



Egy újabb régi ígéretet vált valóra a komlói önkormányzat: megvannak az anyagi források a vásárcsarnok és környékének teljes rehabilitációjára. A Berek utcai épületben egy-egy forgalmasabb piacnapon ezrek fordulnak meg, de a környezet és a körülmények jelenleg egyáltalán nem mondhatók ideálisnak.

A felújítás után azonban ez megváltozik. A tervek szerint a vásárcsarnok közeléből elbontják a jórészt használaton kívüli és rossz állapotú épületeket, továbbá az önkormányzat megvásárolja a szomszédos, magántulajdonú telket is. Az így létrejövő, nagy és egybefüggő terület egy részén a mostaninál nagyobb, a hétköznapokon is használható parkoló épül. És ami a legfontosabb: több és színvonalasabb elárusítóhely is lesz, jobb körülményeket teremtve a kereskedőknek és a vásárlóknak is.

A projekt része természetesen a vásárcsarnok renoválása is. Az épület északi oldalán új főbejáratot nyitnak, így áttekinthetőbb és könnyebben bejárható lesz a belső tér. A teljes felújítás és energetikai korszerűsítés részeként kicserélik az korszerűtlen belsőgépészeti és villamossági elemeket, külső hőszigetelést és új, jobban szigetelő nyílászárókat építenek be. A megújult csarnok akadálymentesített is lesz.

- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően összesen félmilliárd forint európai uniós forrást nyert Komló a vásárcsarnok rendbehozatalára. A pénz nem magától jött, hosszú és alapos előkészítést és nagyon sok munkát igényelt a kollégák részéről, hogy a sikeres pályázat összeálljon - adott betekintést a háttérbe Polics József polgármester.

- A pályázati döntés még egészen friss, így nagyon sok feladat áll még előttünk, elsőként a közbeszerzések megszervezése és a pontos kiviteli tervek elkészítése. A teljes projektre két év áll rendelkezésünkre, de az önkormányzatnál azon dolgozunk, hogy hamarabb be tudjuk fejezni - tette hozzá.