Félmilliárd forintból újítják fel a komlói vásárcsarnokot és piacteret, amelynek eredményeképpen több és színvonalasabb elárusítóhely jön létre - közölte a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.



A Terület- és településfejlesztési operatív programban (Top) megvalósuló teljes rehabilitációról közölték, a Berek utcai vásárcsarnok közeléből elbontják a jórészt használaton kívüli és rossz állapotú épületeket. A projekt része a vásárcsarnok renoválása is. Az energetikai korszerűsítés részeként kicserélik a belsőgépészeti és villamossági rendszert, külső hőszigetelést és új, jobban szigetelő nyílászárókat építenek be az akadálymentesre tervezett épületbe. A tervek szerint a mostaninál nagyobb parkoló is épül.



Az önkormányzat az MTI érdeklődésére közölte: az árusító terület a jelenlegi mintegy ötezerről csaknem tízezer négyzetméterre nő, az új parkolókkal együtt a fejlesztések 12 ezer 500 négyzetméteres területet érintenek.



A közlemény Polics József (Fidesz-KDNP) polgármestert idézve kiemelte: a projektre két év áll rendelkezésre, de az önkormányzat szándékai szerint a beruházás ennél hamarabb befejeződik.