Felkerült a minősített európai fesztiválok térképére a pécsi Zsolnay Fényfesztivál

A pécsi Zsolnay Fényfesztivál elnyerte az egyik legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) által május elején kihirdetett Minősített Európai Fesztivál címet.

- A fesztivál ezzel a minősítéssel egy igen komoly nemzetközi platformon jelent meg, ami óriási öröm a számunkra és további lendületet ad ahhoz, hogy még magasabb szinten folytassuk a megkezdett minőségi munkát - mondta el Vincze Balázs, a Zsolnay Fényfesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere a hír kapcsán úgy fogalmazott: a cím azt üzeni, hogy magas művészeti minőséget képvisel az új pécsi fesztivál, s helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is jelentős hatása van. Utalt rá: Pécs esetében már korábban a POSzT is elnyerte e minősítést, s reményét fejezte ki, hogy a jövőben más esemény is rákerül arra a bizonyos térképre városunkból.

Az EFFE minősítés az Európai Fesztivál Szövetség kezdeményezése, ami olyan jelenetős európai fesztiválokat gyűjt össze, amelyek mélyen elkötelezettek a művészetek és innovatív megközelítések iránt, kiemelt figyelmet fordítanak saját közösségük, valamint az európai és nemzetközi kapcsolatok képviseletére. A szempontrendszer fontos része, hogy milyen szoros a szervezők kapcsolata az alkotókkal, milyen szinten támogatnak már zajló művészeti projekteket és mennyire jellemzik a fesztivált jövőbeli, előremutató ötletek. A kritériumrendszer kitért arra is, hogy mennyire koncentrál a fesztivál a helyi közösségre, fejleszti-e kreatív készségeiket, bevonja-e a helyi szervezeteket és polgárokat.

A Zsolnay Fényfesztivál minősítését az alábbival indokolta az EFFE: „Egyedülálló koncepció, amiben az egész város részt vett. Nagyon magas minőségű megközelítés jellemzi, és valódi nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik."

A címmel együtt a Zsolnay Fényfesztivál is megkapta azt a minősítési logót, ami jelzi, hogy a rendezvényt európai szinten is elismerte a szakma. A fesztivál bekerült az EFFE honlapján keresztül egy nemzetközi adatbázisba, amely tartalmazza a legjelentősebb európai fesztiválokat. Továbbá a Zsolnay Fényfesztivál versenyben van a Kiváló Európai Fesztivál Díjért, ami még magasabb szintet képvisel a nemzetközi palettán.