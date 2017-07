Fejlesztésekről is döntött az MNOÖ közgyűlése

Anyagi erőforrásai és szellemi tőkéje folyamatos fejlesztésének következő lépéseiről határozott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának közgyűlése július 1-jei, soros ülésén.



Az MNOÖ fenntartható kezdeményezéseibe illeszkedő több napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők Budapesten, és emellett kiemelten foglalkoztak a 2018. évi országgyűlési választásokra való felkészülés témájával is.

Ez év végén vezetőt vált a Magyarországi Német Színház.

Az intézmény jelenlegi igazgatója, Frank Ildikó, valamint a leendő intendáns, Lotz Katalin azt kérték a közgyűléstől, hogy az támogassa a 2017/2018-as évadra vonatkozó műsorterv módosítását. A testület egyelőre arról döntött, hogy a teátrum társulata már az évad első felében színre viheti Goethe: Az ifjú Werther szenvedései című művét, amely mindenekelőtt az iskolás korosztály tanulmányait hivatott kiegészíteni; emellett pedig egy kortárs szerző, Marsha Norman Jó éjt, anya! című drámájának színpadi változatát is megtekintheti majd a közönség.

Évről-évre egyre nő az érdeklődés az országos önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények iránt. A töreten fejlődést újabb kisebb-nagyobb beruházások és költségcsökkentő, hatékonyságnövelő intézkedések is segítik majd. A fővárosban működő Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium szeptemberben immár a harmadik tanévét kezdi meg az MNOÖ fenntartásában. Az iskola vezetősége több lépésben hajtja végre azt a racionalizációs folyamatot, amely a már régebb óta az országos önkormányzat által működtetett intézmények kapcsán gyűjtött tapasztalatokra támaszkodik.

A pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, az MNOÖ legrégebbi intézménye - az újításokban élen járva - szeptembertől nulladik, a nemzetiségi kéttannyelvű oktatásra előkészítő osztályt indít, és az így megnövekedő feladatok okán két új pedagógussal bővíti a tanári karát. Az oktatási központ emellett épületkomplexumát is fejleszti: új tantermek kialakítása mellett új, tágas, kényelmes és korszerű menzát biztosít a tanulóinak, amely alkalmas lesz iskolán kívüli programok fogadására is. A beruházás a nyári szünetben kezdődött meg és várhatóan az idén be is fejeződik.

Megkezdte választási felkészülését a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A közgyűlés tárgyalt a vezetőség által javasolt irányelvekről, amelyek célja, hogy a magyarországi németek 2018-ban szószóló helyett képviselőt juttassanak az Országgyűlésbe. Dolgoznak a programon, egy a választási szabályokat összefoglaló felkészítő anyagon és egy részletes ütemterven is. A nyár és a kora ősz folyamán alakítják ki javaslataikat a helyi és regionális szervezetek, és a tervek szerint ez év októberében a közgyűlés rendkívüli ülésen véglegesíti a választási programot.