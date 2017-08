Fejlesztenék a világörökségi helyszíneket, új sírkamrákat is látogathatóvá tennének

Összesen 900 millió forintot fordítanának a pécsi világörökségi helyszínek bővítésére. A tervek szerint a Cella Septichorában többek közt 3D-s mozit alakítanának ki, fejlesztenék az Ókeresztény Mauzóleum fogadóépületét, illetve további sírkamrákat tennének látogathatóvá.

Stabilan 30 ezer fő felett van minden évben a Cella Septichora látogatószáma, ezzel Pécs egyik legnépszerűbb idegenforgalmi látványosságának számít. Az Ókeresztény Mauzóleum is rengeteg embert vonz, néhány év alatt duplájára emelkedett a vendégszám: 2012-ben egészen pontosan 8904, tavaly pedig már 17.389 érdeklődőt fogadtak.

Egy pályázat segítségével várhatóan tovább emelkedhet a világörökségi helyszínek népszerűsége. Összesen 900 millió forintot fordíthatnak fejlesztésekre úgy, hogy ez egy fillérjébe sem kerülne a pécsi önkormányzatnak. A fejlesztések három helyszínt, a Cella Septichorát, az Ókeresztény Mauzóleumot, illetve az Apáca utcában található sírkamrákat érintik majd.

Mint azt Csizi Péter országgyűlési képviselőtől megtudtuk, a tervek szerint jelentősen bővítik a Cella Septichora látogatóközpontját, egy teljesen új kiállítótér jön létre, ahol egy múzeumi szuvenírboltot is kialakítanak. E mellett több olyan fejlesztés is szerepel a tervek között, amely élményszerűvé teszi a látogatást. Ilyen például a 3D-s mozi, vagy éppen a virtuális időkapszula nevű játék. A bővítéssel megtekinthetővé válik két feltárt, de visszatemetett sírkamra is.

Szintén komoly fejlesztés előtt áll az Ókeresztény Mauzóleum. A cél ennek esetében is az, hogy az egyedülálló örökség még inkább vonzóvá váljon a helyiek és a turisták számára. Ha sikeresen pályázik a Zsolnay Örökségkezelő NKft., a pécsi önkormányzat, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. alkotta konzorcium, a mauzóleum fogadóépülete teljes felújításon esik át.

A projekt teljes egészében pályázati forrásból finanszírozható. Ha minden flottul megy, a beruházás összes elemével 2020-ban végeznek.