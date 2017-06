Fejbe rúgta és kirabolta volt feleségét, most mehet a fegyházba

A Pécsi Járásbíróság kifosztás, rablás és garázdaság vétsége miatt 9 év fegyházra és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte azt a férfit, aki korábban több alkalommal is bántalmazta és kirabolta volt feleségét.



A vádlott nem tudott beletörődni, hogy feleségével a kapcsolata megromlott, aki később el is vált tőle. Ittas állapotban gyakran felkereste a nőt, veszekedett vele, előfordult, hogy meg is verte, ilyenkor a sértett elmenekült saját lakásából a hozzátartozóihoz.

2016. február 9-én a vádlott szólt volt feleségének, hogy legkisebb gyermekükért elmegy egy pécsi bölcsődébe. A volt felesége sietett a bölcsődéhez, de a vádlott előbb ért oda. A férfi a gyerekkel szembe jött a bölcsőde előtt szembe jött vele. Az asszony felkapta gyermekét. A vádlott követte őket, szidalmazta a volt feleségét. A férfi elkapta a nő copfját, szidalmazta, bántalmazta. A nő a gyerekkel a helyszínről el akart távozni, ekkor a férfi a nő füléből kivette 43 200 forintot érő arany fülbevalóját és a bal kezéről is levette a 48 850 forintot érő arany karikagyűrűjét, azokat zsebre rakta és elment a helyszínről. A sértett ezt követően felhívta a rendőrséget. A vádlottat a közelben elfogták és előállították.

A vádlott 2016. augusztus 4-én az éjszakai órákban a volt felesége édesanyjának pécsi lakásához ment, ahol pénzt kért volt feleségétől és anyósától is. Miután a két nő közölte, hogy nincs pénzük, a vádlott bement a szobába, felugrott az ágyra, több ízben fejbe rúgta a volt feleségét, majd ököllel is arcul ütötte. A nő édesanyja eközben próbálta értesíteni a rendőrséget. A vádlott a volt feleségét a hajánál fogva lerántotta az ágyról, kirángatta a szobából, majd volt anyósát azzal fenyegette meg, hogy ha nem ad pénzt, megöli a lányát. A volt anyósa a vádlottnak összesen 5000 forint készpénzt adott át, aki ezután távozott a lakásból. A bántalmazás során a vádlott volt felesége többek között súlyos - nyolc napon túl gyógyuló - arccsont-törést is szenvedett.

2015. december 6-án délután a sértett Pécsett egy téren haladt át gyermekeivel, amikor az ott italozó vádlott megszólította. A sértett válaszát követően a vádlott elindult a sértett felé, ököllel megütötte a fejét, hajánál fogva a földre rántotta, mellkasára térdelt és tovább ütlegelte. A férfi az ütlegelést csak akkor hagyta abba, amikor lányuk odaért hozzájuk és lerángatta a sértettről. A nő nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Az ítélet ellen a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért jelentettek be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.